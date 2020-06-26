「志」在綠色足跡　民眾與台南市環境教育場域有約

▲台南市環保局致力推動環境教育，為了進一步提升環境志工之專業知能，邀請環保志工探訪台南市優質環境教育場域，進行增能研習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局致力推動環境教育，為了進一步提升環境志工之專業知能，於今年暑假期間，辦理台南市環境教育場域推廣及志義工永續計畫，邀請環保志工探訪台南市優質環境教育場域，進行增能研習，並為推動青銀共榮，增設青春親子專案，提供環保志工及其直系親屬共同參與。

市長黃偉哲表示，台南市共有14處經專家審定之優質環境教育場域，每個場域各有千秋極富特色，藉由結合教育與休憩元素，推動多元環教學習課程，透過寓教於樂培育志工環境素養，充實專業知能，擴大服務量能並提升品質，有效凝聚志工之團隊合作精神，增進民眾環保意識與價值觀。

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環保局長謝世傑進一步說明，台南市通過環境教育認證場域臚列：台江國家公園、黑面琵鷺生態展示館、尖山埤學習中心、關子嶺紅葉公園、南部科學園區台南園區、城西垃圾焚化廠、樹谷考古暨環境教育中心、雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心、天埔社區環境教育園區、曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館、南區氣象中心、台南市環保教育園區等14處，安排走讀森林、閱覽文史、親炙生態、手作DIY等多元化特色課程，並深入區里社區交流互動，進而強化水親土親人更親的歸屬感，落實志工綠色足跡，培植「深耕在地，環境永續」的學習精神。

活動即日起開跑，共開17梯次，每人限參加1梯次，活動簡章詳見台南市環保局環境教育資訊網，諮詢專線（06）2906710，一律採線上報名，報名網址https://www.beclass.com/rid=2343c9a5ed62872cde52，歡迎環保志工及其直系親屬共襄盛舉。

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