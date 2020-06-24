槍砲修法提高改造手槍刑責　 南警同步掃蕩黑槍展決心

▲因應防疫後期因各行業蕭條恐衍生暴力犯罪事件，台南市警方同步掃蕩黑槍，展現強勢執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正，6月12日總統公布生效，為了全面查禁非制式槍枝來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，大幅提升非制式槍枝的刑罰，因應防疫後期因各行業蕭條恐衍生暴力犯罪事件，台南市警方同步掃蕩黑槍，展現強勢執法決心。

這次專案行動共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例6件6人、非制式槍枝4枝、模擬槍7枝。在本局各單位的努力下，刑事警察大隊偵五隊查獲柳嫌持有非制式槍枝1枝及子彈25顆等；永康分局查獲謝嫌持有非制式手槍1枝、彈匣1個、子彈1顆、土製炸彈12個及信號彈5個等；第三分局巡邏勤務中線上查獲許嫌持有非制式槍枝1枝、彈匣1個及子彈2顆等；第四分局查獲陳嫌因自知難逃法網，遂攜槍投案持有非制式槍枝1枝。

刑警大隊大隊長林宏昇表示，為防止非制式槍枝氾濫，市警局將持續全面追查轄內槍械來源，以維護社會治安，並呼籲已持有模擬槍（操作槍）民眾，可於生效日起6個月內（2020年12月11日前）主動向警察機關報備持有及自願繳銷，如未能於期限內完成報備程序，最高可處罰鍰新台幣20萬元，請儘速於期限內辦理。

台南市警局局長周幼偉，特別指示治安絕對沒有空窗期，應全力查緝非法槍械並溯源偵辦，防制不法之徒持槍犯罪，強化維護治安力道，讓市民安心。

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