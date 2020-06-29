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幫忙跑腿月賺5.4萬！20歲男「薪水翻1.5倍」倒垃圾、扮親友全都來

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▲▼跑腿族月賺5.4萬。（圖／東森新聞）

▲工作內容包羅萬象。（圖／東森新聞）

記者黃可昀／綜合報導

隨著外送行業興起，有業者看準「懶人經濟」的發展潛力，親自接單替客人跑腿，倒垃圾、繳帳單、買彩券等雜事一手包辦，一單大約可賺140元，月薪甚至能達到5萬4000元，不過，這份工作並沒有表面這麼簡單，連日以來38度以上的高溫，很多人離開冷氣房就熱得頭暈目眩，他們卻得在烈日下騎著機車到處跑，準時完成客戶交代的作業。

據《東森新聞》報導，20歲的阿嘎剛從護專畢業，求職同時一邊兼差「跑腿族」賺外快，他認為這份工作的優點是工時自由，跟外送員一樣想接單再上線，不像一般上班族有著制定班表，而讓他感到最辛苦的地方就是什麼雜事都得做，像是客戶需要他代排名牌球鞋，即使氣溫飆升也要在戶外待好幾個小時，「有的地方沒得坐只能站著，就會覺得比較累一點。」

請繼續往下閱讀...

▲▼跑腿族月賺5.4萬。（圖／東森新聞）

▲一單平均賺140元。（圖／東森新聞）

阿嘎也透露，雖然薪水比以前在餐飲業多了1.5倍，但工作內容也更多更繁雜，就連客人自己上網買了桌子，但東西寄來後才發現不會組裝，這時一則通知他就得隨即到府幫忙。曾經還遇過一名女客戶任職外拍，對方怕單獨赴約有安全問題，於是請跑腿族陪在旁邊假裝親友。

由於他們大部分都是騎機車來跑腿，工作風險也大幅增加，手臂的曬傷、色差還算小事，最怕不小心發生交通意外。阿嘎一名同事之前就不慎摔車，受傷後不僅沒辦法繼續接單，也得花大量時間金錢來療傷，於是他們都會保意外險、第三方責任險，「出了什麼意外也至少有個保障」。

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