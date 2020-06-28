　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

17歲加入共產黨破譯國軍電文　真人版「聽風者」寇瓊波104歲逝世

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲江西瑞金的共軍第一所通信學校。（圖／翻攝百度百科）

▲江西瑞金的共軍第一所通信學校。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

國共內戰時，負責監聽國軍動向、破譯電碼的真人版「聽風者」共軍老兵寇瓊波於19日逝世，享年104歲。當年，隨著戰場上共軍收繳的電台設備越來越多，共軍首間通信學校便在江西瑞金成立，寇瓊波曾提到，從這間學校走出來的2000多名學員，構成共軍最為隱密的「聽風部隊」，「對於經手的電報，一個字都不能記住。」

聽風者

▲梁朝偉於電影《聽風者》中飾演音感敏銳的盲人譯電員何兵。（圖／甲上娛樂）

由梁朝偉、周迅主演的電影《聽風者》於2012年推出，主要講述國共內戰時，隸屬共軍負責竊聽破譯國軍無線電的情報單位衍生的故事。梁朝偉主演的何兵由於兒時意外導致雙目失明，卻培養出極端敏銳的聽力，不識字的何兵，學習到的第一個字元便是摩斯密碼。

現實生活中，寇瓊波17歲加入共軍，進入通信學校學習電報相關知識，寇瓊波曾提到，「密碼本子有3000多字，其中有些字還不認識，但也得一個字一個字學。」據了解，這所通信學校選人的第一標準就是政治可靠。被選中的新兵大多只念過小學，卻被要求不僅要掌握無線電知識，還要掌握中文、英文、數學等基礎學科。

聽風者

▲電影《聽風者》者要講述國共內戰時期，共軍破譯國軍部隊情報衍生的故事。（圖／甲上娛樂）

最後，從這間通信學校畢業的2000多名學員，構成了共軍中最為隱秘的聽風部隊。這批人在日後的反圍剿、長征、對日抗戰、國共內戰中發揮關鍵作用，但由於工作的保密性，外界對他們知之甚少。

據悉，聽風部隊的成員中，不少人都更名改姓，還得發誓保守黨和軍隊的秘密，直至生命的最後一刻。至於機要通訊員，甚至連記憶都不屬於自己，寇瓊波曾表示，「對於經手的電報，一個字都不能記住。」

ET快訊
快訊／收假日雷雨彈開炸！雙北等6縣市大雨特報　防雷擊強陣風
曾認對小鬼有好感「十指緊扣牽手」被目擊！Debbie鬆口感情
撂倒2警槍手身分曝！獄中練字成書畫大師　為前妻「重出江湖」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

17歲加入共產黨破譯國軍電文　真人版「聽風者」寇瓊波104歲逝世

印度「邊境部署防空系統」反制中國！戰機大砲到位　空軍警戒升至最高級別

難敵天威！F-35閃電II「罩門」曝光　洛馬延遲交付作業

美售台「重型魚雷」年底來台！海軍增設魚雷廠房　學者分析：最務實保修模式

越南生產VCM-01巡弋飛彈！射程達300公里　鎖定大範圍的目標

印度有意購買俄製T-14「阿爾瑪塔」主戰坦克　狂灑1300億購買1770輛

美陸軍大砸6億　加購微型無人機「黑色大黃蜂」！

美3架戰機現身黑海上空　俄出動蘇-30攔截同行！

美中情局：俄羅斯要塔利班恐怖分子擊殺美軍和聯軍　成功就懸賞

美航艦「艾森豪號」執勤161天　打破兩項航行紀錄

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

17歲加入共產黨破譯國軍電文　真人版「聽風者」寇瓊波104歲逝世

印度「邊境部署防空系統」反制中國！戰機大砲到位　空軍警戒升至最高級別

難敵天威！F-35閃電II「罩門」曝光　洛馬延遲交付作業

美售台「重型魚雷」年底來台！海軍增設魚雷廠房　學者分析：最務實保修模式

越南生產VCM-01巡弋飛彈！射程達300公里　鎖定大範圍的目標

印度有意購買俄製T-14「阿爾瑪塔」主戰坦克　狂灑1300億購買1770輛

美陸軍大砸6億　加購微型無人機「黑色大黃蜂」！

美3架戰機現身黑海上空　俄出動蘇-30攔截同行！

美中情局：俄羅斯要塔利班恐怖分子擊殺美軍和聯軍　成功就懸賞

美航艦「艾森豪號」執勤161天　打破兩項航行紀錄

快訊／收假日雷雨彈開炸！雙北等6縣市大雨特報　小心雷擊強陣風

超車失控「撞23歲孕婦」！她慘成身障又流產…勞動力↓32%　男判賠228萬

吳宗憲曝辛龍近況：幾個月後我會強制！　劉真生前最後探班「開不了口阻止她」

台南女童慘遭繼父「潑熱水管教」　母親生4子女2個自己帶

2000辣台派入黨後...黨公職搶開發社群戰場！民進黨靠這招練功

小燕鷗媽媽沙灘當「產房」蛋遭輾碎　育雛之路危機重重

美近260萬確診！紐約州畢典引爆群聚　各地「日增幅創新高」解封踩剎車

網友都在狂推！夏季不能沒有的5款粉餅　妝不溶都靠它們

湖面驚見2公尺「尼斯湖水怪」？　部落客解密：是P圖假照

走進絕美歐式洋樓！金門3天2夜爽玩攻略　必吃「藏著驚喜的拌麵」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

軍武熱門新聞

越南VCM-01巡弋飛彈 射程達300公里

美售台重型魚雷年底來台！海軍增設魚雷廠房

難敵天威！F-35「閃電II」罩門曝光

陸戰隊部署東沙　李正皓：守不住12小時美幹嘛靠台

印度有意購買俄製T-14「阿爾瑪塔」主戰坦克

美陸軍砸6億　再購黑色大黃蜂

印度官員：邊境地區部署防空系統

美3架戰機出現黑海上空！

俄羅斯懸賞恐怖分子　擊殺美軍和聯軍

17歲加入共產黨破譯國軍電文 真人版「聽風者」寇瓊波104歲逝世

美媒認證！中國殲-10C完勝美製F-16V戰機

美航艦「艾森豪號」執勤161天！

精銳部隊移訓東沙　吳子嘉：東沙對美最重要

解析法對台軍售　環時：有不小麻煩

更多熱門

相關新聞

解放軍軍機頻擾台　央視：警告民進黨

解放軍軍機頻擾台　央視：警告民進黨

解放軍軍機9日至今已8次進入台灣西南空域，擾台頻率較以往大幅升高。大陸官媒《央視》27日發文指出，短時間內的密集行動是要正吿美國，想「切香腸」危害中國的主權和領土完整是癡心妄想，同時也警告「台獨」分裂勢力，「倚美謀獨」是死路一條，「如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅！」

印度超前佈署3萬6000兵赴邊界！應戰解放軍

印度超前佈署3萬6000兵赴邊界！應戰解放軍

共軍下午再擾台灣西南海域

共軍下午再擾台灣西南海域

印度反華　3000家旅館拒絕中國人

印度反華　3000家旅館拒絕中國人

張榮恭：美國利用台灣激怒大陸

張榮恭：美國利用台灣激怒大陸

關鍵字：

大陸軍武聽風者電報電台情報國共內戰共軍解放軍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

即／八里男右胸中刀當街亡

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面