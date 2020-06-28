17歲加入共產黨破譯國軍電文　真人版「聽風者」寇瓊波104歲逝世

▲江西瑞金的共軍第一所通信學校。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

國共內戰時，負責監聽國軍動向、破譯電碼的真人版「聽風者」共軍老兵寇瓊波於19日逝世，享年104歲。當年，隨著戰場上共軍收繳的電台設備越來越多，共軍首間通信學校便在江西瑞金成立，寇瓊波曾提到，從這間學校走出來的2000多名學員，構成共軍最為隱密的「聽風部隊」，「對於經手的電報，一個字都不能記住。」

▲梁朝偉於電影《聽風者》中飾演音感敏銳的盲人譯電員何兵。（圖／甲上娛樂）

由梁朝偉、周迅主演的電影《聽風者》於2012年推出，主要講述國共內戰時，隸屬共軍負責竊聽破譯國軍無線電的情報單位衍生的故事。梁朝偉主演的何兵由於兒時意外導致雙目失明，卻培養出極端敏銳的聽力，不識字的何兵，學習到的第一個字元便是摩斯密碼。

現實生活中，寇瓊波17歲加入共軍，進入通信學校學習電報相關知識，寇瓊波曾提到，「密碼本子有3000多字，其中有些字還不認識，但也得一個字一個字學。」據了解，這所通信學校選人的第一標準就是政治可靠。被選中的新兵大多只念過小學，卻被要求不僅要掌握無線電知識，還要掌握中文、英文、數學等基礎學科。

▲電影《聽風者》者要講述國共內戰時期，共軍破譯國軍部隊情報衍生的故事。（圖／甲上娛樂）

最後，從這間通信學校畢業的2000多名學員，構成了共軍中最為隱秘的聽風部隊。這批人在日後的反圍剿、長征、對日抗戰、國共內戰中發揮關鍵作用，但由於工作的保密性，外界對他們知之甚少。

據悉，聽風部隊的成員中，不少人都更名改姓，還得發誓保守黨和軍隊的秘密，直至生命的最後一刻。至於機要通訊員，甚至連記憶都不屬於自己，寇瓊波曾表示，「對於經手的電報，一個字都不能記住。」