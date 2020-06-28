「人頭黨員」大量湧現　時代力量：初步排除境外勢力





▲時代力量秘書長陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

時代力量日前出現大量人頭黨員申請入黨的情形，據了解，可能與明年決策委員的選舉有關，因為決策委員是由黨員投票產生，而黨員年資至少要半年。時力一度擔憂是境外勢力介入，不過，秘書長陳志明28日受訪時表示，目前已經初步排除境外勢力的可能性。

根據時代力量黨章規定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理時力事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

陳志明19日表示，時代力量組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，經網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，包括資料不符、資料遭竄改、冒用身分申請、相同網址大量申請，以及透過代繳黨費邀約入黨以取得黨員資格之情形。

面對大量人頭黨員，時代力量一度擔憂是境外勢力介入。不過，陳志明28日受訪時表示，有向檢調機關請求建議，目前初步排除境外勢力介入的可能性，接下來黨內會先透過名單進一步追查，若有需要才會請檢調單位進一步協助，可能會朝偽造文書等方向進行。

陳志明指出，為了排除人頭黨員問題，時代力量一度停止申請入黨，原定要在連假召開會議討論入黨狀況，不過因為幹部各自有活動預計會議向後延，近日會再召開會議討論是否延長停止申請入黨、或是改為開放，希望不要影響到真正想要加入時代力量的黨員權利。