台灣未列歐盟解禁名單　他曝光「決策內幕」：不用太焦慮…沒有一定要遵守

▲歐盟。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

因應新冠肺炎疫情趨緩，歐盟將研擬7月1日開放邊境，但首波名單中卻沒有看到台灣，反而「有條件開放中國」。對此，前外交官劉仕傑於臉書公開決策內幕，並強調「各個歐盟國家『沒有一定得遵守』這個共識。」

外媒報導指出，歐盟委員會（European Commission）官員近來致力於聯手成員國之間的合作，商討7月1日開放邊境的安全國家名單。

根據紐約時報取得的完整名單，加拿大、日本、澳洲、南韓等多國已被列入名單，中國則是有條件開放，但多名歐盟外交官透露，美國納入首波入境名單的可能性幾乎為零，且台灣也不在名單內。

對於歐盟首波開放邊境名單未見台灣，劉仕傑於臉書表示，這是個不具法律強制力的決議，做成決策的人是歐盟內部一群資深外交官及大使，比較類似內部的意見共識，但並非歐盟正式決策機制產生的決定。各個歐盟國家「沒有一定得遵守」這個共識。

劉仕傑指出，這個名單目前預計每兩週更新一次，現在不在名單上，搞不好下次就會被提出來討論要不要放進去，大家不用太焦慮，且「互惠」是一個原則之一，但不是唯一的原則。

而劉仕傑也認為，歐盟這個名單的產生過程受到各國高度政治力的施壓，例如南歐國家海灘宜人，是老美的度假勝地，自然希望對美國開放大賺暑假觀光財，但偏偏美國疫情不怎麼理想，因此，對台灣來說，「現在被放在開放名單內」，有可能是弊大於利。

不過，劉仕傑也說，要不要在名單上，台灣政府也要有自己的考量，縱使歐盟單方想放入台灣，但倘台灣政府經過科學評估認為寧可拒絕，我們也要有勇氣說不。