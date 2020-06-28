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台南女童雙腳發黑爛！母：全熱水燙傷你可上網查　點名嬤「不也是共犯？」

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▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南一名女童雙腳燙傷，有網友指控為虐童。（圖／翻攝臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友27日深夜在臉書PO文指控台南市一名女童遭燙傷，疑有受虐之嫌。有人貼出和女童媽媽的對話截圖，只見她強調，女兒是被「全熱水」燙傷，甚至還提到女兒的祖母，在她和丈夫兇女兒時未阻止，「她不也是共犯嗎？」對此，警方已通報台南市社會局，針對相關案情進行調查釐清中。

有網友27日深夜在臉書PO文指出，「出來，不然抓到你應該會很好笑，燙到兩個禮拜，不送醫院，是她自己燙的，還是被人燙的，出來給個交代」，並指女童已前往永康奇美醫院就醫，同時通報社會局及警方查處。

該名網友PO出數張一名年約3歲女童腳部受燙傷的照片，指控疑遭人虐待受傷。從照片中顯示，可看見女童雙腳被燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛。

▼女童雙腳傷勢慘不忍睹。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

對此，有女童媽媽的朋友在臉書貼出和女童媽媽的對話截圖，只見該友詢問「妳老公用的？」女童母回「不是」；該友質疑，「洗澡熱水能傷成這樣？」女童母回，「全熱水會，你可以上網查。」

該友又問，女童祖母「看到妹妹腳這樣，尿失禁，還要被你們罵，被你們打，她才要帶走」；女童母回，「那我就想問，當下我們兇他（女童），他（祖母）為何未阻止？他（祖母）不也是共犯嗎？」

許多憤怒網友灌爆女童的父親和母親臉書，而女方也一度關版又開版。對此，台南市永康分局指出，27日晚間有接獲民眾報案，指轄區有民眾發生家庭糾紛，需要警方到場查處；警方派員到場，發現疑女童父親與岳母發生爭吵，而該女童腳部有燙傷，惟家屬向警方表示，女童約2周前，不慎自己被熱水燙傷腳部，家屬都有帶到診所就醫。

由於女童有燙傷，警方已主動介入調查，請家屬帶女童前往奇美醫院就醫，並通報台南市社會局及婦幼相關單位，進一步調查釐清案情，查明女童受傷原因，及是否有涉嫌違反兒少法規相關責任中。

台南女童雙腳發黑潰爛！媽回應了：全熱水燙傷，你可以上網查　急關臉書。（圖／翻攝臉書）

▲▼網友貼出和女童母親的對話截圖。（圖／翻攝臉書）

台南女童雙腳發黑潰爛！媽回應了：全熱水燙傷，你可以上網查　急關臉書。（圖／翻攝臉書）

台南女童雙腳發黑潰爛！媽回應了：全熱水燙傷，你可以上網查　急關臉書。（圖／翻攝臉書）

▲▼網友貼出和女童母親的對話截圖。（圖／翻攝臉書）

台南女童雙腳發黑潰爛！媽回應了：全熱水燙傷，你可以上網查　急關臉書。（圖／翻攝臉書）

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