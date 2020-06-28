快訊／新冠確診破1000萬！從100萬痛苦86天　譚德塞：沒有人安全

▲巴西。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

全球新冠肺炎確診病例於台灣時間28日2時12分左右，累計超過1000萬例，達1000萬51例，當日新增達10萬1504例，累計死亡病例超過49萬例，達498952例。

根據worldmeter以往資料，北京時間4月3日，全球新冠肺炎確診病例累計超過100萬例，當日新增確診病例超8萬例，確診病例數排在前三的國家分別是美國、義大利和西班牙

▲巴基斯坦。（圖／路透）



6月26日，全球單日新增確診病例現最大增幅，超過19.4萬例，確診病例數排在前三的國家則為美國、巴西和俄羅斯，由此可見疫情嚴重的地區已由歐洲轉向美洲。

4月15日，全球確診病例累計超過200萬例

4月27日，全球確診病例累計超過300萬例

5月9日，全球確診病例累計超過400萬例

5月20日，全球確診病例累計超過500萬例

5月30日，全球確診病例累計超過600萬例

6月7日，全球確診病例累計超過700萬例

6月15日，全球確診病例累計超過800萬例

6月22日，全球確診病例累計超過900萬例

從100萬例到1000萬例確診，共歷時86天。其中，從100萬到200萬歷時12天，而從900到1000萬則只用了6天，疫情仍在加速擴散的過程中。

▼東京。（圖／路透）



新冠肺炎疫情持續蔓延之際，世界衛生組織總幹事譚德塞日前表示，當前國際社會缺乏團結和領導力使得對抗疫情面臨巨大挑戰，「在疫情面前人類是一個整體，我們中沒有人是安全的，直到我們所有人都安全為止。」他呼籲國際社會應該加強合作，團結應對。

▲美國加州。（圖／路透）



另據美國約翰斯•霍普金斯大學即時資料，截至北京時間6月28日2時12分左右，全球新冠肺炎確診病例累計達9866685例；死亡病例累計達495692例。

▲泰國。（圖／路透）



▲巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

▲印度。（圖／路透）

▲俄羅斯。（圖／路透社）

▲菲律賓。（圖／路透）

▲日本。（圖／路透）

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