柯P精算／推吳益政盼國民黨靠攏　蔡壁如遷戶籍運作基層

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨在2020大選後成功進軍立法院，黨中央定調「不缺席任何戰役」，盼以戰養戰，以期在2022打出好成績，8月將成來首場百里侯選舉—高雄市長補選。據了解，黨內對於選或不選意見分歧，徵詢人選過程也不順利，還炒作「藍白合」企圖與國民黨合作；幾經波折之下，最終徵招親民黨籍吳益政，披上民眾黨戰袍出征。

此次補選黨內出現不選的聲音，主因在於市長選舉層的動員力道、投入資源非鄉長、里長選舉能比，且民眾黨在台北以外的地區都只是起步階段，2020選舉時高雄市的政黨票甚至不到10%，選情本就不樂觀，貿然參選只會折損士氣。再加上黨內無知名度夠的戰將，因此才會出現反戰聲音。

包括主席柯文哲在內的主戰派認為，2022地方選舉，黨內在高雄市已覓得不少議員人選，應把握2022前唯一一次大型選舉的機會，及早布局基層；且透過選舉的動能，滾動式建立起基層組織，以利未來布局。此外，一直到8月選舉前，鎂光燈將點都會集中在高雄市補選，更是宣揚民眾黨理念的良機。

▲柯文哲找來謝立功擔任民眾黨秘書長，意圖「聯藍打綠」。（圖／記者林敬旻攝）

謝立功扮橋梁沒搭上線 推泛藍吳益政也難促「藍白合」

國民黨齡40年的謝立功在6月入民眾黨任秘書長，「藍白合」傳聞便不脛而走，接著蔡壁如又提出年輕、在地、無黨籍3條件，盼國民黨能放下成見促成在野結盟，共同對抗民進黨。但就高雄市長補選一事，藍白兩陣營間溝通有限，討論層級還不到可以在百里侯選舉合作的階段。

幕僚直言，高雄市長補選被炒作出「藍白合」、「藍白破局」等話題攻佔新聞版面，但實際上沒有所謂「破局」，因為從來沒有合過；謝立功雖透過管道聯繫，但效果有限，最終仍未成功引介柯文哲與國民黨高層對談。



據了解，吳益政到23日正式宣布參選前仍未堅定參選態度，直到國民黨提名消息一出，吳才下定決心並北上會見柯文哲。民眾黨內人士指出，吳益政跟隨柯營系統多時，雙方合作非突然間的決定。除了雙方有一定程度了解外，民眾黨也希望以吳益政出身親民黨的「泛藍背景」，能獲國民黨支持，藉以結盟。

但熟悉高雄政壇人士指出，國民黨很清楚，吳益政雖然早早就隨柯陣營行動，但無法真正代表柯文哲的白色力量，也非亮眼人選、無助吸引年輕選票，最後國民黨仍回歸自身考量，推出李眉蓁參選。

▲吳益政。（圖／記者李毓康攝）

疫情打亂布局 蔡壁如遷戶意在凝聚基層



2020成功進軍國會後，2024年就要迎接總統大選，新興政黨要在短短4年時間鋪好總統路，時間相當急迫，當務之急便是全力組建地方組織。但無奈的是，2020一開始便逢新冠肺炎，讓基層工作進度停擺。不能辦活動、掃街，連握手都不行，地方經營阻礙連連，但組織發展不能因為疫情而停擺，尤其民眾黨時間更是寶貴。

在4月時，柯文哲心腹、立委蔡壁如驚傳將戶籍遷到高雄，儘管當時罷韓才在第二階段審查，但「蔡壁如投入高雄市長補選」的傳聞甚囂塵上，外界也預估只要罷韓過關，蔡壁如篤定會出馬參選。

據了解，選後接掌民眾黨組織部的蔡壁如，本就積極下鄉運作基層組織，考量疫情阻斷組織工作，蔡在幕僚建議下遷戶籍，盼營造出參選氛圍，讓支持者沉浸在選舉的熱情中，透過選舉的期待與危機感凝聚支持者。但實際上，蔡壁如本人對於參與補選的意願不高，遷戶籍一事策略層面大於實質意義，因此黨方面也同步積極尋覓可參與補選的人才。