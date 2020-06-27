血液留下了證據！莊人祥：日女大生「絕對不是最近感染」　下周一123人再驗一次

▲中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者趙于婷攝）



記者董美琪／綜合報導

南部大學日籍女學生返國被驗出新冠肺炎，採檢的123人中，除了同學、室友外，還有授課教師，結果全數陰性。不過，指揮中心發言人莊人祥表示，從該女核酸檢測數值來看，「絕不可能是近期感染」，下週一會再針對這123人再抽血驗抗體，若驗出陽性，就會再做後續調查，了解該地是否曾經發生過疫情。

莊人祥提到，依照Ct值來看，該名女學生絕對不可能是最近感染，甚至遠至1、2個月前感染都有可能。而根據了解，女學生生活單純，從未去過夜店、KTV等場所，平常活動地也與學校、宿舍居多，偶爾戶跟友人外出用餐。

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莊人祥表示，該女「絕不可能是近期感染」核酸檢測Ct值為37.38，可能是偽陽性或弱陽性。目前國際間針對陽性定義不一，有些為40以下，有些為35以下。

莊人祥表示，偽陽性或弱陽性患者的共同特點，就是周邊接觸者篩檢均為陰性，因此才需要加驗血清抗體，「如果週邊有人感染過，血液一定會留下證據」。

但若123人抗體檢驗均為陰性，那就代表偽陽性機率極高。下週一衛生局會再次抽血驗抗體，最快一週後會有結果，若驗出陽性，就會再做後續調查，了解該地是否曾經發生過疫情。

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