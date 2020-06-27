美航艦「艾森豪號」執勤161天　打破兩項航行紀錄

▲艾森豪號。（圖／取自免費圖庫維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國航空母艦「艾森豪號」（CVN-69）攜手「聖哈辛托」號飛彈巡洋艦（CG-56），已在海上連續執勤161天，打破兩項航行時長的紀錄，而母艦3月時就開始在第五艦隊執勤，大部分時間都在阿曼和北阿拉伯海巡航渡過，最主要的任務是遏制伊朗。

根據《USNI News》報導，艾森豪號於1月17日離開諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk），直到目前還在海上執勤。指揮官希金斯（Kyle Higgins）表示，「面對逆境，我們的軍艦仍不會受到阻擾，這個艱巨的壯舉影響我們的船員和海軍更加強大，我也為他們感到驕傲」。

海軍在一份聲明中說，儘管相關部門並沒有特別寫下軍艦航行時長，但艾森豪號打破了兩項記錄，第一項是美國與伊朗於1980年爆發人質衝突，期間艾森豪號執勤長達152天；第二項紀錄則是由羅斯福號於2002年發生的「911事件」中，創造了160天航行時長。

「艾森豪號」是美國尼米茲級核動力航空母艦的二號艦，名字是爲了紀念已故前總統艾森豪將軍，於1975年10月11日正式下水，取代美國海軍在二戰時代就已建造的老航艦富蘭克林•羅斯福號（USS Franklin D. Roosevelt, CV-42）。