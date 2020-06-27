從書寫走向梳化，翻轉筆墨的造局者

圖、文／商業周刊提供

何謂造局者？不因循舊路，擁有無畏無懼的膽識，並洞見觀瞻，勇於破框 成就非凡。

在這個快速變遷的時代，毛筆的使用者銳減，毛筆產業也跟著式微，LSY林三益卻能大膽破框，為毛筆產業找出活水、進軍彩妝業。開放又具創意讓品牌成功走向年輕人市場，也因堅持精益求精的傳統工藝，讓邁入百年的招牌依舊閃亮，以造局者之姿為百年傳承寫下新局。







書寫習慣的改變、少子化、中小學課程調整，學生市場限縮，九二一地震重創台灣經濟，一般家庭為減少支出大幅降低民生需要….從成立以來，林三益面臨一次又一次的市場衝擊，也讓被父親要求從基層業務工作開始做起，也因為深入第一線，讓林三益第四代傳人林昌隆，提前嗅到消費市場與趨勢的風向，開始快速地為老舖進行轉型。

既然毛筆賣不動，林昌隆開始破框，思考轉型，「毛筆就是由毛(hair)及柄(handle)組合，hair with handle就成了我思索的定位方向。」在歷經無數諸如需繪製佛像、開光筆符的佛具店、需用毛刷塗抹蛋液的麵包店等嚐試下，因一次機緣巧合，他無意看到美甲師用的彩繪筆刷：這何嘗不是另一種毛筆？於是，以林三益對毛料品質的要求及製筆工藝為核心，破局造出前無來者的創新模式，從彩妝刷具為老品牌開創出全新藍海。

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確認對的方向就放手一搏的造局精神

儘管沒有前例可循，就如同世界上所有的造局者，確認對的方向就大刀闊斧地投入與執行，「毛筆與彩妝市場的消費族群、使用習慣、銷售通路等面向相差甚大，一切都得靠自己摸索，但我只相信這絕對是值得一搏的機會。」

儘管彩妝刷具是毛筆的延伸，但它仍必須造出新局有個新品牌，才能消除消費者原先對於毛筆品牌的刻板印象，遂以「LSY、林三益」的英文譯名縮寫命名，重新賦予品牌新的形象外，林三益也積極參展，增加品牌曝光量，甚至嘗試與異業洽談合作，包含Hello Kitty商標授權、偶像劇《粉愛粉愛你》的置入行銷等….外，其中最大的挑戰，就是得讓公司內部的思維與工作方式一起跟著轉變，品牌想傳達的理念才有一致性。

造局者不忘初衷 提升筆墨價值

「林家益是具歷史的家族企業，也因父親始終保持開放與支持的態度，所以我不會因發展彩妝刷具，就放棄了毛筆本業。」林昌隆說，「維持傳統是非常重要的。像是LSY林三益之所以能在彩妝刷具中崛起，甚至能與國際知名化妝品牌競爭，一個很重要的核心，在於製筆工藝及對毛的材質的專業與堅持。」

做為一個造局者，林隆昌很清楚知道毛筆產業及書法文化的傳承，是林三益所承載的使命。在LSY林三益彩妝刷具開出新局後，他也不忘回頭提升筆墨價值，像是精緻禮品化，或是思考與刷具更進一步的結合方式，讓專業與工藝的傳承能夠綿延。

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