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獨／送醫畫面曝！名媛胡嘉嘉「酒後猝死」　女兒趕回家目睹心碎一幕

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突發中心／新北報導

日前才因為和房東的租屋糾紛躍上新聞版面的E奶名媛胡嘉嘉26日清晨傳出死訊。據了解，胡嘉嘉26日清晨4時許因酒醉失去呼吸心跳，警消將她送往醫院救治，而當時胡嘉嘉的女兒及另2名友人也在現場，女兒親眼看到母親失去呼吸心跳，心痛不已。

▲▼名媛胡嘉嘉猝死在蘆洲路邊，女兒目睹心碎一幕趕緊叫救護車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲名媛胡嘉嘉猝死在蘆洲路邊，女兒目睹心碎一幕趕緊叫救護車。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，胡嘉嘉26日凌晨和女兒及其李姓男友人，到台北市信義區一家KTV喝酒唱歌，凌晨3點多，胡嘉嘉喝得太醉，由李姓男友人搭計程車先送她回家，胡的女兒繼續唱歌。

沒想到，計程車抵達蘆洲的住家樓下，胡嘉嘉因為太醉了，癱軟無力行走，李姓男友人一個人扶不上樓，又急CALL胡嘉嘉的女兒回來幫忙，女兒約在凌晨4點返家，發現2個人還是沒法扶或扛胡嘉嘉上樓，於是想到要先送到新北市立三重醫院去醒酒。

在計程車往三重醫院的路上，李姓男友人說，「我有個黃姓朋友可以來協助，3個人應該可以扛上樓」，於是計程車又返回蘆洲光華路。

這名黃姓友人及計程車王姓司機將胡嘉嘉扛出車外後，發覺不太對勁，胡嘉嘉已經全身癱軟在地，毫無反應，且無呼吸和心跳，眾人趕緊撥打119請救護人員到場，現場急救後送往淡水馬偕醫院，急救後宣告死亡。

據了解，胡的女兒表示，胡嘉嘉半年前曾經有小中風，也有服用藥物治療，死因仍待進一步相驗釐清。

▼胡嘉嘉猝死。（圖／翻攝自Facebook／胡嘉嘉）

▲胡嘉嘉。（圖／翻攝自Facebook／胡嘉嘉）

▼救護人員及警方到場。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼名媛胡嘉嘉猝死在蘆洲路邊，女兒目睹心碎一幕趕緊叫救護車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼名媛胡嘉嘉猝死在蘆洲路邊，女兒目睹心碎一幕趕緊叫救護車。（圖／記者陳豐德翻攝）

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