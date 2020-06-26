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全國技藝教育績優人員　新港國中林啓聖等五人獲獎

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▲▼ 嘉義縣技冠群倫 4位學生1位老師榮獲全國技藝教育績優人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新港國中校長林婉鈴(左)、學生林啓聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

108學年度教育部國民及學前教育署全國技藝教育績優人員名單出爐，嘉義縣共有4位學生獲獎，他們在國中技藝教育課程中表現優良，包含新港國中林啓聖、民雄國中溫宗榮、昇平國中林郁雯、嘉新國中吳修全，教職員組則是由長期推展技藝課程及辦理技藝專班的梅山國中輔導主任洪慈霙獲獎。教育處長陳添丁表示，嘉義縣致力推展技藝教育，每學期約七成國三學生選習技藝課程，全縣國中共開設12個職群，發掘學生的亮點，幫助學生在多元試探中做出適切的生涯選擇。

彩妝時尚達人，新港國中林啓聖是個細心且觀察力敏銳的學生，對彩妝也有深度的研究；在三、四歲時就可以把紅色分成酒紅、磚紅、鮮紅等，在一次校慶創意進場時，他自告奮勇的要幫老師化妝，當粉撲輕柔地撲在老師的臉上，刷子輕巧地刷過眼窩、臉頰，那種專業細緻的感受，讓老師覺得正在接受專業造型師的服務，造就他對技藝的積極與熱情，因此在國三參加技藝教育就選擇了家政職群，會考成績可以錄取第一志願高中，但他仍然選擇自己所愛，決定就讀嘉義家職時尚造型科，期盼將來能成為一名時尚彩妝達人。

▲▼ 嘉義縣技冠群倫 4位學生1位老師榮獲全國技藝教育績優人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄國中校長劉彥碩(左) 與學生溫宗榮。（圖／記者翁伊森翻攝）


溫宗榮就讀學校的技藝專班，獲得這項榮譽並非靠學業成績判斷，而是奠基於紮實的技藝訓練，加上平日學習的態度與對於技職的堅持，溫宗榮技藝成績優良，透過技優甄選入學至第一志願嘉義高工，仍在本次會考中獲得佳績，在校三年中，溫宗榮不僅在學業、專業上展露頭角，也在人緣與班級服務上有不錯的表現，參加技職專班讓他在專業領域得到實踐並加深加廣，多元的入學管道讓他朝興趣發展，拓展了自己的未來。

▲▼ 嘉義縣技冠群倫 4位學生1位老師榮獲全國技藝教育績優人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲昇平國中校長陳幸琪(右)與學生林郁雯 。（圖／記者翁伊森翻攝）


林郁雯從小對繪畫就有濃厚的興趣熱情，夢想是當插畫師，在技藝課程報名中，毫不猶豫選擇設計職群，創作許多作品，其中最滿意的就是「T恤」，她使用了熱帶風格的插圖去組合新圖，以紅鶴為主角，十分吸睛；然而在繪畫這條夢想的路上也曾讓她產生許多懷疑，很多人說畫畫以後不好找工作，賺錢很辛苦，後來在與老師討論並搜尋資料後，她也更加了解自己的興趣，堅定想要畫畫的志向；透過技藝優良甄選入學，林郁雯如願錄取華南高商廣告設計科，她說，「我相信實現夢想的過程中自己可能會失敗，但我知道我不會一直敗下去，我會認真反省並勇敢的站起來，然後，繼續向前邁進。」

▲▼ 嘉義縣技冠群倫 4位學生1位老師榮獲全國技藝教育績優人員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉新國中校長張家碩(右)與學生吳修全 。（圖／記者翁伊森翻攝）


嘉新國中校長張家碩表示，嘉新國中以適性揚才為辦學主軸，為協助學生發展興趣，學校開辦了多項自辦式技藝課程職群，讓學生多元探索，吳修全是老師公認品學兼優的好學生，新移民子弟及單親家庭背景的他努力向學、積極樂觀的人格特質，在各方面皆表現亮眼，校內學科及才藝常有傑出表現。吳修全說，特別感謝父親在音樂路上的鼎力支持；也感謝藝術職群管樂老師盧宓承的指導與啟發；更感恩嘉新國中師長的栽培相伴，讓他能成長茁壯，他會持續學習音樂，幫助自己未來有更好的發展。

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