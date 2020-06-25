　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 船,遊艇,小船,漁船。（圖／免費圖庫pixabay）

▲雲南一艘載有27人的船隻翻沉。（示意圖，非本文當事船隻／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

雲南一艘載有27人的船隻於今（25）日淩晨，在瀾滄江與南班河交匯處發生翻沉，目前已搜救到17人，失踪9人死亡1人。當局今日下午指出，涉事船隻是「緬甸籍私人偷渡船」，除全力救援外，當地公安、交通、衛健委等多部門成立領導小組，公安部門已介入偵查該事件。

據雲南省交通運輸廳通報，一艘載有27人的船隻在西雙版納傣族自治州境內、瀾滄江與南班河交匯處發生翻沉。經全力搜救，現落水的27人，已成功搜救上岸17人，包括1名船員，相關人員資訊正在核實中。

通過被救人員獲悉，事發前27名司乘人員乘坐一艘快艇，從瀾滄江與南班河交匯處登艇，在距瀾滄江岸邊約5公尺處沉沒。早上8點10分，救援人員在中緬243號界碑緬方江邊河灘發現1名疑似沉船事故死亡人員，身份資訊正在核實中。

據《介面新聞》報導，參與事故救援、處理的政府工作人員透露，涉事船隻為非法運營的偷渡客船，船是緬甸的，但船上的都是中國人，「初步調查是緬甸船隻在偷渡中國公民出境時發生事故。」

當地氣象台資訊顯示， 24日下午5時，涉事水系南班河所在的西雙版納自治州猛臘縣，曾發佈雷電黃色預警稱，局地可能伴有大風、冰雹或短時強降水天氣。

事故發生後，雲南省委書記陳豪、省長阮成發當即作出批示，要求迅速組織力量、全力開展搜救，加強傷員救治，最大限度減少人員傷亡。省委常委、常務副省長宗國英，省委常委、省委政法委書記張太原對搜救、事故調查等工作提出要求。副省長王顯剛率省級有關部門，立即趕赴事故現場指揮救援工作。副省長、省公安廳廳長任軍號第一時間到省公安廳指揮中心視訊指揮調度救援。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走　載客免驚被感染　

美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

又一家海外潮牌退出中國！　英國Superdry：7月起陸續關閉門市

北京直擊／14天隔離結束！社區鐵鍊仍未拆...官方禁網紅店群聚消費

愛上遊戲...23歲男化身奪命惡魔！斧頭狂砍養父母：在發洩戾氣

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走　載客免驚被感染　

美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

又一家海外潮牌退出中國！　英國Superdry：7月起陸續關閉門市

北京直擊／14天隔離結束！社區鐵鍊仍未拆...官方禁網紅店群聚消費

愛上遊戲...23歲男化身奪命惡魔！斧頭狂砍養父母：在發洩戾氣

戀愛、離婚都陪著她！宋慧喬為他破例　現身電影院「貼臉親密照曝光」

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

婚禮出動「30台勞斯萊斯」炫富　新郎下場慘了

女孩溺水「7同學詭譎搶跳水救人」變8具浮屍

孩子爸是誰？心機妹一舉動500萬進袋

中國發布「釣魚台正名」打臉日本！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

陸搶劫案跌90%！原因竟和它有關

高速上滿地iPhone手機！2萬台都被燒毀

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

OL怒給旅館負評！旅館威脅公開個資

嬰兒嗆奶窒息！她人工吸痰直接吞下

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

更多熱門

相關新聞

他帶家人海釣翻船　「憂爸媽屍體引鯊魚」忍痛放棄

他帶家人海釣翻船　「憂爸媽屍體引鯊魚」忍痛放棄

澳洲一名男子日前開著小船帶著父母、女友出海釣魚，未料卻在遠海翻船，男子的父母溺斃身亡。這時男子發現，翻船處是鯊魚時常經過的危險區域，擔心父母的遺體會引來鯊魚覓食，最終只能忍痛割捨下父母，帶著女友游了幾小時抵達一處安全水域岸邊求救。

莫名狂痛1個月　蟑螂藏女童右耳

莫名狂痛1個月　蟑螂藏女童右耳

雲南規模5.0極淺地震　至少2死23傷

雲南規模5.0極淺地震　至少2死23傷

小王想長久佔有她！　偷拍「愛的鼓掌片」勒索綠帽老公...下場慘了

小王想長久佔有她！　偷拍「愛的鼓掌片」勒索綠帽老公...下場慘了

就是這隻！雲南蝙蝠「體內病毒96.2％跟新冠病毒相似」

就是這隻！雲南蝙蝠「體內病毒96.2％跟新冠病毒相似」

關鍵字：

雲南翻船西雙版納

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面