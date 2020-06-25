雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

▲雲南一艘載有27人的船隻翻沉。（示意圖，非本文當事船隻／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

雲南一艘載有27人的船隻於今（25）日淩晨，在瀾滄江與南班河交匯處發生翻沉，目前已搜救到17人，失踪9人死亡1人。當局今日下午指出，涉事船隻是「緬甸籍私人偷渡船」，除全力救援外，當地公安、交通、衛健委等多部門成立領導小組，公安部門已介入偵查該事件。

據雲南省交通運輸廳通報，一艘載有27人的船隻在西雙版納傣族自治州境內、瀾滄江與南班河交匯處發生翻沉。經全力搜救，現落水的27人，已成功搜救上岸17人，包括1名船員，相關人員資訊正在核實中。

通過被救人員獲悉，事發前27名司乘人員乘坐一艘快艇，從瀾滄江與南班河交匯處登艇，在距瀾滄江岸邊約5公尺處沉沒。早上8點10分，救援人員在中緬243號界碑緬方江邊河灘發現1名疑似沉船事故死亡人員，身份資訊正在核實中。

據《介面新聞》報導，參與事故救援、處理的政府工作人員透露，涉事船隻為非法運營的偷渡客船，船是緬甸的，但船上的都是中國人，「初步調查是緬甸船隻在偷渡中國公民出境時發生事故。」

當地氣象台資訊顯示， 24日下午5時，涉事水系南班河所在的西雙版納自治州猛臘縣，曾發佈雷電黃色預警稱，局地可能伴有大風、冰雹或短時強降水天氣。

事故發生後，雲南省委書記陳豪、省長阮成發當即作出批示，要求迅速組織力量、全力開展搜救，加強傷員救治，最大限度減少人員傷亡。省委常委、常務副省長宗國英，省委常委、省委政法委書記張太原對搜救、事故調查等工作提出要求。副省長王顯剛率省級有關部門，立即趕赴事故現場指揮救援工作。副省長、省公安廳廳長任軍號第一時間到省公安廳指揮中心視訊指揮調度救援。

►戴口罩也要記得保養