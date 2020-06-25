陸北斗3號完成全球部署　特斯拉CEO馬斯克回信祝賀

▲大陸北斗三號最後一顆全球組網衛星23日在西昌衛星發射中心點火升空。（圖／翻攝自人民網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北斗三號「收官之星」於23日上午成功發射，構成首個由中方主導的全球衛星導航系統，此事件不只陸媒大量轉發，由於美國特斯拉CEO馬斯克，也在24日晚間回覆一封信件時寫到「祝賀北斗」，在大陸引起討論。

據《澎湃新聞》報導，北斗三號最後一顆全球組網衛星，23日在西昌衛星發射中心成功發射後，一家向海外介紹中國科技的媒體pandaily創始人周恆星，特意向特斯拉CEO、SpaceX創始人馬斯克發送衛星入軌訊息。

對此，馬斯克於6月24晚間作出回覆，他寫到「Congrats to Beidou（祝賀北斗）。」





▲馬斯克祝賀大陸建成北斗系統。（圖／翻攝自澎湃新聞）

事實上，馬斯克對於探索外太空一直相當有興趣，他於2002年6月，成立一家私人太空發射公司SpaceX，目標包括月球和火星 ，並獲得NASA合約，為NASA承擔部分太空發射任務。

2020年5月31日，SpaceX發射載人航天飛船，兩名航天員搭載龍飛船2號，飛向國際太空站，成功回收一級推進器，開啟商業載人航空的時代。

大陸方面，為建構自主的全球導航系統，擺脫美國GPS制約，以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區。

最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的，計畫今年提供全球性服務。

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