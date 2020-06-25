基隆紅燈區「七年級辣妻」上陣遭菜鳥警逮　求饒：我先生不知道

▲基隆紅燈區推「年輕辣妻」上陣！菜鳥警扮嫖客查緝（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

基隆市有「鐵路街」之稱的龍安街，是知名的紅燈區，不過因新冠肺炎疫情影響，警方查緝更加嚴格頻繁，讓鐵路街的生意大受影響。不過近日有業者主打「年輕人妻」吸引顧客回籠，警方於23日晚前往查緝，逮獲2名七年級「人妻」，人妻遭逮後無奈透露自己是「為了養家啊！」

基隆市仁愛區龍安街是知名的紅燈區，因緊鄰鐵道，又俗稱「鐵路街」。由於新冠肺炎影響，街區生意大受打擊，為了吸引顧客，業者近期開始推出年輕人妻上陣，果然讓生意逐漸回籠。

根據《自由時報》報導，基市第一分局長婁子才接獲南榮路派出所長譚龍翔回報後，決定派出警專剛畢業、分發至派出所的菜鳥警察喬裝嫖客，並於業者生意最好的時後前往查緝。鐵路街一名許姓女皮條客見到菜鳥警察立刻上前拉客，接著菜鳥警察入內，並趁著賣淫小姐更衣後出示身分。

2名七年級人妻當場被查獲，其中一名身材凹凸有致、打扮入時的女子向警方透露，自己是瞞著先生來接客，並無奈表示「我是為了養家啊！」許姓女皮條客則表示自己因新冠肺炎影響找不到工作，因此才來拉客，每拉一名客人就可抽取200元佣金。警方訊問後，將許姓女皮條客依妨害風化罪嫌送辦，另外2名賣淫小姐則是依違反社會秩序維護法裁罰1500元。

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