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爸爸披民眾黨袍出征高雄補選　議員呱吉「辦公室成員」吐心聲

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吳益政（中）即將披民眾黨戰袍出征高雄市長補選，兒子吳東燁（左）也在臉書吐露心聲。（翻攝呱吉YouTube）

圖文／鏡週刊

台灣民眾黨昨（23日）晚間無預警宣布，將徵召親民黨籍的高雄市議員吳益政參加高雄市長補選，引發各界議論，吳益政泛藍背景、曾幫韓國瑜站台都成為批評的箭靶。他的兒子吳東燁是台北市議員「呱吉」邱威傑的辦公室成員之一，先前反韓色彩鮮明，也曾對父親與韓國瑜站台相當不滿，如今吳益政要披上民眾黨戰袍出征高雄市長補選，面臨各種質疑聲浪，吳東燁也在臉書吐露自己的真實心聲。

吳東燁表示，父親吳益政在2018年初就說了自己有意願參選高雄市長，雖然知道自己沒有一絲當選的可能，卻像自己已經選上了一樣，和他大聊自己對於高雄的政策和願景，還辦了參選記者會，宣布以無黨籍參選市長。

然而當時身為高雄市黨部主委的韓國瑜，竟突襲跑去台北說要登記參選市長，搶走當天所有鎂光燈和新聞版面，「可悲的是參選的新聞甚至不及韓國瑜的一碗滷肉飯，他一堆的政見也不及一瓶礦泉水，那時沒人知道高雄會刮起恐怖的韓流。」

時隔半年，高雄市長藍綠對決態勢明顯，吳東燁當時還和助理積極勸吳益政選下去，表示如果覺得參選是對的事，就應該堅持，但最終吳益政仍決定退選，「隔天記者會結束，我出生以來第一次看到我爸哭了，無黨終究是沒有機會，保證金200萬終究是生不出來，以前支持他的藍綠朋友們也都歸隊，一個市長候選人資源甚至不如選議員的時候。」

吳東燁（左）雖然在政治立場上與父親吳益政（右）不全然相同，但他相信父親是有理想的人。（翻攝自吳東燁臉書）

後來在吳益政改選連任議員並勝選後，去年底民眾黨開始與他接觸，吳益政也會帶民眾黨的人一起去做會勘跟考察，到處開會了解市政，吳東燁擔心爸爸會不會跟他們走太近，變成藍綠側翼的靶子，但他也覺得，父親從政幾十年來，終於有個政黨願意向他請教，他實在找不到理由要吳益政拒絕民眾黨。

吳東燁表示，他也是看了新聞才知道吳益政要接受民眾黨徵召參選，本來打了電話想阻止他，但吳益政卻說「我也累了，這一次大概是我人生中最後的機會吧。」

吳東燁感嘆，如果這是爸爸政治生涯的最後一搏，他也無話可說，「我只知道他還是那個他，2018年為了理想而自己決定無黨參選的他，2020年為了實踐理想最後一搏的他，都是同一個他。」但最擔心的是這次他將會成為藍綠圍攻的對象，被打成「為了民眾黨的利益」。

對於有人質疑吳益政帶職參選，吳東燁也指出，過去在吳益政競選期間也絲毫沒有因此怠惰議員的工作，甚至還拿下高督盟「十大問政優質議員」。

至於吳東燁身為台北市議員「呱吉」邱威傑的員工，之前吳益政參選立委時曾安排他上呱吉的直播節目談政見，吳東燁澄清自己的老闆跟爸爸沒有任何利益關係，沒必要拿這個互相攻擊，更強調「挺不挺他都沒關係，民主就是這樣，我也有很多反對他的時候，但我們都會溝通，沒有人要鬥個你死我活。」


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