竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

▲新竹市東區樂齡中心課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

日前因疫情為避免群聚，社區大學、樂齡學習中心、成人教育班、新住民學習中心等終身學習機構皆全面暫停開課，新竹市政府今（22）日宣布，因應疫情趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請市民投入終身學習行列。

教育處代理處長沈靜濤表示，目前本市管轄共有3所社區大學、3所樂齡學習中心、成人教育班(含新住民識字班)共10班及新住民學習中心，日前因疫情停課至6月30日，預計將於7月1日開放重啟。

沈靜濤代理處長指出，已要求各終身學習機構落實調查學員及教師旅遊史、教室環境清潔消毒、上課當日量測體溫、保持安全社交距離及宣導課堂配戴口罩，並於開課前將各校防疫須知通知學員及教師。



教育處表示，市府積極推動社區大學、樂齡學習中心、成教班及新住民學習中心課程活動質量，鼓勵更多市民參與終身學習行列，在課程設計提供健康管理、數位學習、代間教育、飲食養生、工藝製作等不一樣的學習；其中，以結合新竹特色的走讀竹塹、玻璃工藝、在地美食等多元課程，更是大受好評。

除提供優質的學習之外，新竹市的終身學習也獲教育部評鑑優等，參與率更是領先全台。在樂齡學習中心方面，平均執行場次與參與人次均為全國第一，無論是青壯族群、高齡長輩，都能根據自己的興趣、喜好來發展專長，成為快樂的終身學習者。

教育處呼籲，防疫工作是社區民眾、機關學校與政府共同的責任，開課期間，請教師及學員務必配合防疫措施，並注意自身身體狀況，如有身體不適者，請務必在家休息，共同守護市民健康與安全。

本市終身學習109年秋季課程現正招生中，歡迎大家一起加入終身學習的行列，詳細資訊請洽新竹市教育網 http://ccsw.hc.edu.tw/，或逕洽各終身學習機構。

一、新竹市新住民學習中心（大庄國小內，電話：03-5384035 分機: 609-610）

二、社區大學：

1.新竹市科學城社區大學（電話：03-6663477，https://s3c.twcc.org.tw/course/）

2.新竹市竹塹社區大學（電話：03-5256181，http://www.women.hc.edu.tw/ischool/public/news_view/show.php?nid=643）

3.新竹市竹松社區大學（電話：03-5715131轉76131-76134，http://www.greenpinecollege.tw/programs/FN003.php?ActivityID=1）

三、樂齡學習中心：

1.新竹市東區樂齡學習中心（電話：03-5335072）

2.新竹市北區樂齡學習中心（電話：03-5354760）

3.新竹市香山區樂齡學習中心（電話：0982629636）