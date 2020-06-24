疫後拚經濟！陸放寬外資准入　取消證券、期貨公司股比限制

▲大陸繼續放寬外商准入，以打造優良的營商環境，促進經濟發展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家發改委、商務部24日公布2020年版「外商投資准入負面清單」，在金融、基礎建設、製造業、農業、醫藥、教育等領域大幅放寬外資准入限制，尤其在金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司和壽險公司的外資持股比例限制。

發改委、商務部公告稱，經黨中央、國務院同意，於2020年6月23日發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》，自2020年7月23日起施行。

▲大陸外資准入負面清單多項內容，積極於在各自貿區先行先試。（圖／CFP）

與2019年相比，2020年版主要變化包括：大陸將在金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制；基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。

製造業領域，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定；農業領域，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。

醫藥領域，取消禁止外商投資中藥飲片的規定；教育領域，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

綜合上述變化，大陸官方本次進行2020年版負面清單修訂，維持過往「只減不增」原則，外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由37條減至30條。

公告指出，新冠肺炎疫情給全球跨國投資帶來巨大衝擊，世界經濟受到嚴重影響。發布2020年版外商投資准入負面清單，是貫徹落實黨中央、國務院部署，實施更大範圍、更寬領域、更深層次全面開放的重要舉措，也是《外商投資法》施行後，推進負面清單管理制度的最新配套文件。

發改委和商務部透過公告稱，此舉展示中方堅定不移支持經濟全球化和跨國投資的決心，將進一步完善外商投資環境，以更高水平開放促進經濟高質量發展。

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