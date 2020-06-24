反種族歧視狂燒！雀巢2款熱賣糖果將改名　官網：堅守根深蒂固價值

▲雀巢公司（Nestle）。（圖／翻攝自雀巢官網）

記者康心禹／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，掀起各地反種族歧視的示威遊行，許多廣為人知的品牌因涉及歧視也遭受到波及。知名的瑞士跨國食品和飲料公司《雀巢》（Nestle）於23日表示，旗下2款受歡迎的澳洲糖果Redskins和Chicos將改名。

綜合CNN、《衛報》報導，Redskin是一個普遍被認為對美洲原住民有冒犯意味的字眼；而Chico在西班牙語中是「男孩」的意思，對拉丁美洲裔的後代也具有針對性。

Senator Matt Canavan has criticised Nestlé's decision to re-name Red Skins and Chicos lollies. #9Newshttps://t.co/3PWhTYVTfH — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) June 24, 2020

雀巢公司（Nestle）在官網上發表聲明表示，「2款糖果名稱的言外之意和雀巢公司的價值不一致，雀巢的根深蒂固價值是尊重，多元化和包容性文化是我們實力的基礎，我們對種族主義或任何形式的歧視零容忍，雖然新名字還沒有定案，但我們會加快改名的腳步。」

此外，還有其他品牌也同樣受到反種族歧視示威的波及，百事可樂（PepsiCo）表示，將全面停用煎餅糖漿及麵糊產品Aunt Jemima品牌，因為該品牌以非裔女性的臉孔作為包裝圖案；瑪是氏公司（Mars）也計劃改變使用「煮熟的大米」Uncle Ben's品牌，因為該品牌以非裔男性作為商標圖案。

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