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全聯加碼振興「滿千元送千點」　10月還有「機車宅配」服務

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▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全聯將以1千家門市為據點，推出實體電商服務，10月還有機車宅配服務。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

隨著「振興三倍券」即將上路，量販業者全聯也將加碼推出「振興大禮包」，除了使用PX Pay會員以實體振興券單筆購物滿1000元，就送福利點1000點（價值100元），加贈「價值3萬元」的振興大禮包，內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠。全聯同時也宣布將推出實體電商服務，7月上線試營運，10月還有機車宅配服務。

全聯在先前疫情期間，帶動一波在家煮風潮，生鮮類業績成長30％，冷凍食品、調理熟食、便利醬料包等商品業績也同步成長，而他們表示，身為台灣本土企業一直以來堅持低價、微利經營策略，商品定價比市場行情便宜20%，並強調物超所值，在消費者心中建立「全民超市」的角色，門市更從早期的66家，至2020年已累積超過1000家，去年業績更創下1300億元新高紀錄。

同時在疫情期間，為了推廣消費大眾使用「PX Pay」APP非接觸性支付工具，即日起至年底推出點數2倍送活動，使用PX Pay消費滿100元送6福利點（含原3點），消費者亦可將實體福利卡點數轉移至PX Pay合併，更開通使用PX Pay 即可以5秒時間，快速登入「PX Go！」，此舉更吸引PX Pay下載數即將突破700萬！

如今為了響應政府「振興三倍券」政策，全聯也宣布自7/15起至8/13推出加碼優惠，PX Pay會員持實體振興券單筆購物滿1000元，就送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券全額消費滿1000元送500點；兩者同時再限量加贈超過3萬元價值的「振興大禮包」。

「振興大禮包」內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠，尤其為了共同振興國內旅遊，還特別洽談了國立傳藝藝術中心、六福村、九族文化村等育樂優惠，大禮包限量100萬份，送完為止。

▲全聯「振興大禮包」內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠，特別洽談了國立傳藝藝術中心、六福村、九族文化村等。（圖／國立傳藝藝術中心，全聯提供）

全聯同時也將整合線上線下服務，以超過1000家門市距離優勢為基礎，推出實體電商服務，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，讓消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，屆時生鮮品項最快只要2個小時就能取得。例如忙碌的上班族，可以在下班前用PX GO！先訂貨，下班再順路到家裡附近的全聯取貨，不僅方便還能確保商品鮮度。

實體電商服務預計7月初開始上線試營運，並從10月開始提供機車宅配服務，消費者在PX GO！消費滿額即可免費外送，配送服務範圍以門市為中心的2公里內，若測試順利的話，預計實體電商將在今年底前正式上路。

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