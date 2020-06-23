愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

記者陳羿妏／綜合報導

新北市土城區清水路巷弄內22日發生一起停車糾紛！一名陳姓駕駛下午將愛車停放於合法的白線上，孰料，晚間卻接獲通知，愛車遭人以鐵鍊上鎖，並放置「禁止停車」擋車告示牌，令他相當傻眼，而透過里長聯繫之下，才知道是附近店家上鎖的，所幸協調後雙方未發生衝突。

▲新北市土城區一名男子將愛車合法停放於白線上，卻遭附近店家以鐵鍊鎖上。（圖／東森新聞，下同）

陳男相當無奈，由於當天只是臨時找停車位，見白線有空位就停放，也確認附近沒有任何告示說明禁停車，怎料，相隔幾小時友人突然通知他要移車，因愛車遭人以鐵鍊鎖上後照鏡、擺放「禁止停車」擋車告示牌、車窗留下一張便條紙，他氣得趕緊找里長前來處理並報警，愛車才終於由「附近店家」解鎖。

▲陳男當天確實有確認無禁止停車標示，才選擇停車。

►省油80%，瘦身於無形

然而里長進一步了解後，店家表示，陳男停放的位置剛好是自家倉庫前面，平時都會將車子停在這邊，不滿經常停車地方遭佔位；對此，陳男不太能理解，若不希望他人停放，店家應該要畫上紅線，而不是這樣鎖車，另外警方表示，陳男並無違法，但鎖車非強制罪，陳男若想提告，頂多僅能提告民事求償。

▲陳男認為店家應該要畫上紅線，就能避免相同狀況再次發生。



►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

小孩玩手機驚見「爸激戰阿姨」！正宮心碎談判…小三嗆：寧殺人也不讓妳告



租豪宅偷歡女經理…副總裁爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女」氣炸



棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友 環抱親暱照曝光…成員全知情