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李婉鈺強勢回歸「民進黨無法拒絕」　緋聞醜聞不斷！她自曝內幕

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圖、文／鏡週刊

總統蔡英文520回任黨主席後號召辣台派入黨，短短12天就吸引近2萬人入黨。有「政壇話題女王」稱號的前新北市議員李婉鈺，也在5月這波入黨潮中重新申請加入民進黨，引發黨內關注。 

李婉鈺被民進黨開除黨籍已滿5年，她接受本刊訪問時表示，因為支持者力拱才會決定再次申請加入民進黨。

▲李婉鈺被民進黨開除黨籍已滿5年，她接受本刊訪問時表示，因為支持者力拱才會決定再次申請加入民進黨。（圖／鏡週刊提供，下同）

李婉鈺曾在2014年九合一選戰中違紀脫黨參選新北市議員，遭民進黨開除黨籍。根據民進黨「黨員入黨辦法」規定，黨員被開除黨籍5年內不得再申請入黨，李2014年9月被開除黨籍後，去年9月屆滿5年，已符合重新入黨資格。

本刊調查，李婉鈺是向新北市黨部遞交入黨申請書，介紹人欄位由她擔任議員時的方姓助理填寫；由於年初立委選戰，李曾代表一邊一國行動黨參選台北市立委，李特別澄清她並未正式加入該黨，且該黨已解散，目前不隸屬任何政黨。

總統蔡英文520回任民進黨主席，號召「辣台派」入黨，短短12天吸引近2萬名黨員入黨。

新北市黨部在本月5日的5月黨員入黨審查會初審李婉鈺入黨案，李遞交相關文件均符合入黨要求，但因民進黨規定曾退黨或被開除黨籍的黨員要交由中央黨部入黨複審小組審查，新北市黨部於是將李入黨案送交中央黨部。

李婉鈺2010年初披民進黨戰袍參選就以超過2萬票當選新北市板橋區議員，她卻在就任第1天的議長選舉錯將選票投給自己，被民進黨議會黨團認定故意跑票，移送中評會並遭開除黨籍。李事後向黨中央提出救濟，仲裁會認定開除黨籍決議無效，李才能續留民進黨。當時她還曾受訪說：「我是非常忠貞的民進黨員，就是會盡全力回民進黨！」

李婉鈺（右）2010年初次參選新北市議員時，與當時民進黨黨主席、新北市長候選人蔡英文（左）合拍宣傳照。（李婉鈺提供）

2014年九合一選戰尋求議員連任的李婉鈺，在黨內初選民調意外落敗，卻堅持以無黨籍參選，同年9月第二度遭民進黨中評會開除黨籍。她雖落選，但因同選區議員廖裕德2016年6月被判當選無效定讞，讓她意外地以落選頭遞補連任。

2018年李婉鈺再以無黨身分角逐新北議員連任失利，去年她代表一邊一國行動黨參選台北市第一選區立委，僅獲6千多票落選。

【話題女王返綠營2】緋聞醜聞不斷　李婉鈺首度公開懺悔

申請重返民進黨的新北市前議員李婉鈺本月18日接受本刊訪問，近年李的負面新聞、緋聞不斷，對此她直言，現在的她被外界放大檢視，「犯一個錯會變成一千個錯」，甚至很多人看見「李婉鈺」這3個字就先打一個大叉，她深知問題出在自己，只能努力修正。

為何決定再次申請入民進黨？李婉鈺表示，有群民進黨支持者希望她回綠營為民眾服務，也建議她未來若要參選公職，以無黨籍單打獨鬥比較辛苦，因此她決定再申請入黨。

「高層有機會可以問問新北市和我共事過的議員同仁，知道李婉鈺在地方做了些什麼，請正視我對地方還有在政治上能夠對台灣人民做的貢獻，而不是為了這些鬥爭算計，被周圍的人蒙蔽了她之前認識的真正的李婉鈺。」李婉鈺也向黨主席蔡英文喊話，希望小英記得2010年競選新北市長的落選之夜，和她一起抱頭痛哭的場面，以及大家都想讓台灣更美好的這份情感。

2017年11月，李婉鈺擔任新北市議員時，深夜到前立委張碩文家門口狂按電鈴，並與鄰居發生衝突，員警到場處置，她卻掌摑員警、搶奪密錄器而遭移送法辦。今年5月，被依妨害公務等罪判刑4個月又20天定讞。對此，李坦言：「或許可能我的新聞事件太多，他們（民進黨）覺得我是一個麻煩。」但她希望黨中央不要忽略她過去的貢獻，否則對她並不公平。

由於李婉鈺去年競選立委期間曾與對手、民進黨立委吳思瑤互槓，甚至重砲抨擊新潮流系，是否可能因此成為入黨障礙？李說，她心直口快，因為民間對新潮流的評價不佳，她覺得民主不該向下沉淪，當初為台灣民主上街頭的精神不該蕩然無存，才會有這些批評。

「如果民進黨需要我盡力替人民做事，那我非常願意，但是如果又是政治鬥爭、算計，來排擠我，甚至要來卡我、不歡迎我，那我也覺得不需要靠什麼黨來幫我加持。」對於即將到來的入黨複審小組審查，李婉鈺如此表態。

【話題女王返綠營2】緋聞醜聞不斷　李婉鈺首度公開懺悔

外貌及身材姣好的李婉鈺在政壇桃色新聞也不斷，先後與民進黨前立委高志鵬、現任立委劉建國傳出緋聞，2016年5月李在臉書貼出與劉建國的床上合照，讓這起政壇傳聞已久的緋聞得到證實，但劉當時卻強調交往已是過去式。提及感情狀態，李婉鈺低調地說，現在她單身，並沒有交往對象，已很久沒和劉建國聯絡，劉甚至連臉書都封鎖她。

至於未來是否再次參選公職？李婉鈺說，目前沒有任何規劃，如果民眾需要她來服務，她當然非常樂意，如果覺得不需要她，那她就做自己該做的事，但她想為台灣奉獻的心永遠都不會改變。


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