少婦心急求助「孩子高燒41度」　科技執法拍下林口暖警闖燈瞬間

▲少婦求助孩子高燒41度，林口暖警開警示燈護送闖燈瞬間被科技執法拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口警分局文化所長吳學偉21日凌晨1時許巡邏時，在中山路、竹林路口發現一輛轎車不斷逼近，所長將他攔下後，發現駕駛是名年輕的媽媽，緊張地向所長說孩童高燒41度需要就醫，懇求警方協助開道，所長示意同仁開啟警示燈、鳴警笛，闖了近10個紅燈後抵達林口長庚，將原本10分鐘的路程縮短至不到2分鐘，爭取了黃金救援時間。

當日凌晨所長巡邏時，發現有部轎車不斷由後逼近，疑有挑臖意味，所長依照專業懷疑駕駛可能有酒醉或吸毒等情事，因此以指揮棒示意該車停路旁受檢，緊接著就看該車緊靠巡邏車一旁，一位年輕的媽媽神情慌張地搖下車窗，告知所長小孩子身體不適，發高燒近41度，詢問「可以幫忙開道，護送到林口長庚醫院嗎？」所長連忙點頭示意。

在鳴警笛、閃警示燈的護送過程中，也被林口交流道的科技執法給拍了下來，紀錄下違規卻是溫馨感人的救援護送畫面，護送待援的母親緊跟在後頭，及時送達林口長庚醫院急診室，僅見小孩的母親急忙送至急診室治療，而母親進入醫院前，回頭望了所長與員警及巡邏車上的警示燈、警笛，臉部的表情盡是感謝，難以言喻。

從林口區中山路、竹林路口到林口長庚醫院，短短3.7公里的路程，對於這位媽媽與其家人卻是漫長的路途，因為經過的幾個大路口與林口壅塞的交流道，常見塞車，然而在熱誠的所長與員警幫忙開道之下，原本大約10分鐘的車程，短短2分鐘不到就安全抵達醫院，一家人對於波麗士的善行義舉盡是感激。

所長吳學偉表示，新聞上常見熱心波麗士幫忙開道，爭取黃金救援時間，而這次所長的初體驗，也讓為人父的他，霎時間心中滿滿為人父母的愛，小朋友的順利就醫，這樣的善行義舉也是身為警察最大的榮耀。

▼原本送醫10分鐘路程縮短為2分鐘。（圖／記者陳豐德翻攝）

