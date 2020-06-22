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反穿7件女裝倒掛閣樓上！12歲男「七孔流血」慘死…超詭譎巧合瘋傳鬼神說

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▲▼自殺,死亡,上吊,繩索,繩子,繩圈（圖／取自免費圖庫Pixacey）

▲12歲男孩意外慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixacey）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市發生一起離奇命案！一名12歲男孩在家中閣樓慘死，但死狀詭異，死時倒掛在橫樑上，七孔滲血倒流全臉，甚至滴在地板上，形成一灘血。更怪的是，他當時反穿著6、7件女裝，腳上繩索至少綁了20圈。警方調查後卻認為，男孩是意外身亡。

據《澎湃新聞》報導，死亡男孩被家人發現時，腳朝上，頭朝下，頭髮離地面頂多十幾公分，手垂下拖在在地面上，穿的衣服很奇怪，大腿上有個很大的成人腳印。

死者爸爸透露，孩子死在家中的3樓，那裡一般放雜物，上去的人很少，一般一個月才上去兩三次。他認為，孩子的死因有蹊蹺，「繩子也不是我們家的，身上穿的衣服也只有一件是自己家的，其餘也不知道是誰的。」

家屬透露，男孩平常很活潑，心裡藏不住話，讀國一，但成績不是很好，因疫情一直在家，與外界唯一溝通管道就是手機。事發後，家屬在男孩手機相冊中發現，孩子曾在當日15點13分觀看手機直播，並向直播主留言「來了」。手機相冊中，還有不少槍戰遊戲截圖及直播截圖。

此外，男孩生前使用的手機裡，有數條網購女裝絲襪的記錄，還有疑似曾觀看多個與捆綁有關的影片，目前，警方初步認定，死者意外身亡，死因是「性窒息」。

不過，家屬質疑警方的調查有問題，他們提出了5點質疑：1、一個12歲少年，如何將自己倒吊在橫樑之上？2、如此專業的捆綁手法，手機上並未發現相關教材記錄，孩子從哪裡學會的？3、孩子身高近180公分，雙手可觸碰地面，且身旁就是椅子，為何孩子沒有自救？4、孩子身上的異物，是哪裡來的？5、如果是意外身亡，孩子從哪裡獲得這些不良信心以及捆綁手法的？

▲▼示意圖,性侵,害怕,捆綁,拒絕,阻止,綁架,搶案,麻繩,沮喪,反綁,女孩,雙手,求救。（圖／123RF）

▲警方認為，男孩死於性窒息。（示意圖／123RF）

對此，一名警員透露，這種案件確實很少見，不過確實沒有在案發現場發現他殺痕跡。

有網友看後表示超級發毛，紛紛想起另外一起恐怖懸案-重慶紅衣男孩，「為什麼我滿腦子都是重慶紅衣男孩」、「和當年的紅衣男孩很像，嚴重懷疑民間是否存在某種邪教 」、「首先反穿衣服，死人才有反穿衣的說法，其次7-8層衣服，應該是7層，死人才會穿基數7層，他為了追求性窒息，已經做好死的準備了？不符合邏輯」、「這個小男孩是先把自己吊上去在綁自己的腳呢？還是先綁了自己的腳在吊上去的呢？邏輯不對，希望可以繼續調查」。

但也有網友認為，「雖然很難理解，但看起來確實是性窒息」、「警方推斷沒問題，這是典型的通過勒頸同時自慰獲得性快感的異裝癖」、「應該是可以辦到的，這樣死的好像還不少」。

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