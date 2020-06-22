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38歲誘姦惡狼80萬交保獲釋　11歲受害女童母：期待政府還不如自己搬家

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樂樂的母親（圖）提到女兒遭誘姦，十分自責，還忍不住哽咽。

圖文／鏡週刊

藝人隋棠近年來投入兒童性侵防治活動不遺餘力，甚至舉家遷至屏東墾丁深入原鄉進行防治教育，但日前她在臉書提及相關案例時，卻遭到屏東縣政府教育處指責「未經專業查證即公開發文造成臆測，對孩子是另一種傷害」，屏東縣府官僚的態度，遭到大批網友出征，甚至還有受害孩童的家長PO文力挺隋棠，痛批屏東縣府失責。

隋棠近年來投入兒童性侵防治活動不遺餘力。（翻攝自隋棠臉書）

無獨有偶，失責的除了屏東縣府外，本刊上週也獨家踢爆桃園出現一名戀童惡狼，38歲的李姓男子在今年2月透過交友軟體誘姦年僅11歲的女童樂樂（化名），甚至趁樂樂父母不在家，侵門踏戶與她發生性關係，被害家屬於3月向檢警報案後，惡狼卻仍出現在女童週遭糾纏不休，讓家屬氣得向本刊投訴警方消極辦案，才會讓小6女兒不斷被惡狼玷汙，桃園市府社會局在接到通報後的處置方式，恐怕也難辭其咎。

日前，報導刊出後，檢警已對李姓男子進行搜索並且帶回偵訊，由於惡狼也坦承與樂樂發生性行為高達6次，桃園地檢署也以有反覆犯案之虞為由向法院聲請羈押，但最終惡狼仍以80萬元交保獲釋，讓樂樂親友痛心表示：「難道司法治不了他了嗎？」，樂樂母親得知消息後，則表示氣到不知該說什麼。

尤其在報導出刊後，桃園警方還私下要求樂樂媽媽噤聲，甚至以恐遭「法辦」為由勸阻，讓樂樂媽媽直言根本就是「恐嚇」，她憤怒的說：「與其期待司法或政府能夠保護我，不如我自己努力找房子搬家，讓這匹惡狼找不到我女兒比較快！」

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