釣魚台被日本改名　石桓市提案始末一次看

▲釣魚台。（圖／CFP）

文／中央社

日本沖繩縣石垣市政府本月9日在市議會例會上，提案將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區域名稱，從現行「登野城」變更為「登野城尖閣」，今天上午經市議會表決通過。

日本琉球新報報導，由於石垣市議會執政黨等多數贊成此案，今天正式表決通過，預計10月1日起施行。在野黨擔憂此舉將升高與中國及台灣的緊張，始終對此案表達慎重態度。

沖繩縣知事玉城鄧尼12日在記者會上被問到此事時說：「行政區名變更是市町村事務，由石垣市決定。」

談到與中國間緊張關係緩和，玉城說，沖繩與中國有很長的交流歷史，希望能善用彼此已構築的友好關係，透過只有沖繩才能促進地區間交流的形式，為和平做出貢獻。

變更行政區名源起2017年

日本產經新聞2017年11月30日報導，石垣市政府相關人士說，已確定將尖閣諸島所在行政區名稱，從「登野城」改為「登野城尖閣」的方針，主要是著眼在主張擁有釣魚台列嶼主權的中國公務船反覆進入鄰接海域及日本聲稱的「領海」，把行政區名明確記載「尖閣」兩字，對內對外都能表示日本強烈的決心。

日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島，但過去在行政上並沒有使用「尖閣」兩字，因此，將戶籍遷到尖閣諸島的「西南諸島安全保障研究所」成員奧茂治，從2015年9月提出變更行政區名稱的陳情書，石垣市議會從2016年起持續進行審議。

石垣市議員仲間均2017年9月說，希望透過加入「尖閣」兩字，讓國內外都能知道是石垣市的行政區域。

不過，不知何故，日本產經新聞2017年12月11日報導，沖繩縣石垣市長中山義隆在市議會12月例會上，表明將暫緩將尖閣諸島所在行政區名稱加上「尖閣」。

中山在同年9月例會上雖然明確表示將在12月例會上提案，但12月11日在答詢時說，「正在進行消除事務性疏失的作業，對無法實現（提案）致歉。」

中山當年就有意將尖閣諸島所在行政區名稱，從「登野城」改為「登野城尖閣」，也強調希望早日提案，但避談具體的提案時期。

石垣市副市長漢那政弘說，「必須跟國家進行協調，這是做出決定的過程」；但市議員仲間均認為，基於日本地方自治法第260條規定，變更行政區名稱，只要市町村長經議會決議就能決定，「不需要尋求國家意見，市長就能決定」。

中山則說，有關變更尖閣諸島所在行政區名稱，並沒有跟中央政府方面協調。

2018年是日本與中國簽訂日中和平友好條約40週年，日本政府以實現安倍與習近平互訪、改善雙方關係作為目標。

中國政府當年對石垣市政府有意更改行政區名稱表示反彈說，「不論日本方面用什麼樣的手段，都無法改變釣魚台是屬於中國的事實。」

行政區更名未能在2017年成功，石垣市議會曾於2018年6月通過一項決議，要求石垣市在行政區地名加註「尖閣」；到了2019年3月，此案在石垣市議會再度被擱置，並未處理更名案。

更改行政區名案理由

日本共同社報導，石垣市政府負責人說，在行政區名中加入「尖閣」，能防止跟石垣島市中心行政區名稱的登野城混為一談，造成行政手續的事務性疏失。

日本漁船今年5月上旬曾在日方宣稱的尖閣諸島「領海」內，發生被中國海警船尾隨事件，這名負責人說，「（更改行政區名）與外交問題無關」；中山本人也否認更名案跟外界認為意圖牽制中國有關。

日本沖繩時報報導，中山受訪時說，提案理由是為了讓行政手續更有效率；在行政區地名上加上「尖閣」，也可以改善外界不再跟石垣島內的登野城搞混。

石垣市總務課表示，過去曾發生過石垣市民誤申請到尖閣地號的情況。

日本離島曾出現設籍熱潮

日本週刊NEWS postseven多年前曾報導，日本愈來愈多人把戶籍遷到日本人去不了的「日本領土」，包括尖閣諸島、北方領土、沖之鳥島及竹島等地，主要理由是在日本不管住在哪裡，都可以把戶籍遷到任何一個地方。

就週刊揭載資料顯示，到2011年時，有約20名日本人把戶籍遷到尖閣諸島，其中一人就是奧茂治。

把戶籍遷到北方領土的有132人；戶籍設在沖之鳥島的有210人；把戶籍遷到竹島的人有50人。

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