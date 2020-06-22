SOD看太多！　健身房教練精蟲衝腦「一刀剪開正妹褲襠」





▲健身示意圖。（圖／記者李佳蓉攝，非本聞當事人）

文／CTWANT

是日本A片看太多，才把劇情搬到健身房直接上演嗎？大陸浙江省一位在健身房工作的魏姓男員工，日前在幫一名王姓女會員進行肌肉伸展時，竟拿著預藏的剪刀一刀剪開她的褲襠！王女當場報警，魏男也因為一時精蟲衝腦而丟了工作。

綜合《環球網》、《澎湃新聞》報導，這起猥褻案件發生在6月16日晚間8時許，魏男是「邁索國際健身會所」的員工，為了幫忙王女做肌肉伸展，兩人距離相當近，魏男也對王女起了邪念，想要偷看她的陰部。魏男趁著王女做伸展動作、雙腿張開時，直接拿剪刀剪開王女的健身褲褲襠，讓王女嚇得花容失色、急忙報警。

警方認為魏男的猥褻行為嚴重，依法可以拘留他長達14日，也當場沒收了他的剪刀。健身房負責人虞男坦承聘顧魏男，並表示得知事情發生經過後已將魏男當場開除；在行政處罰網站查詢，也已可以查到此案。

網友看後紛紛表示「健身會所真是亂的很」、「我做過櫃台，會員和顧問、教練亂搞的我都聽說了，真他X噁心啊」、「健身會所就是炮所」、「建議女生別穿得太性感」、「一個教練N個炮友」。

延伸閱讀

▸ 58歲失婚關之琳爆「姊弟戀」 半月三度「搭肩靠胸」密會壯碩男模

▸ 京華城工人「活埋8小時」尋獲 臟器外露不幸罹難…家屬崩潰認屍

▸ 洋基有人確診！ 大聯盟球團決定回家備戰春訓