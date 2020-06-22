國民黨高雄補選曾看中「北漂最美主持人」　可惜她還差3歲

▲李明璇。（圖／記者劉亮亨攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。國民黨人士透露，曾徵詢有「北漂最美主持人」稱號的李明璇，但她僅27歲，不符合直轄市長須滿30歲的規定，目前傾向由在高雄深蹲許久的地方議員出戰。

李明璇在韓國瑜參選高雄市長時，因主持北漂座談會引來網友注意，被稱為「最美的主持人」。在韓國瑜2018年當選市長後，李明璇被找去當高雄市府顧問，2019年4月李明璇登記參加鳳山區立委國民黨初選，不過最後撤回登記。

黨內人士透露，在罷韓結束後，國民黨鎖定在地的年輕人參選，就曾徵詢李明璇，因為她完全符合「在地」加「年輕」的優勢，但最後黨中央才發現她年紀過輕。

據了解，黨內也有人徵詢政治大學法律系副教授廖元豪，但他本人意願不高，且黨內認為若再派空降的人選，恐再被打成「韓國瑜第二」。

此外，像是前主播沈春華、學者廖達琪、黨副秘書長柯志恩都被外界點名。黨內人士分析，女性人選可以跟陳其邁做對比，淡化罷韓的衝擊。不過，沈春華戶籍台北、柯志恩戶籍新北，廖達琪則是意願也不高。

高雄市議長許崑源墜樓意外發生後，黨內悲憤情緒高漲。地方人士表示，目前基層對於議長之死的情緒大過於韓國瑜罷免案，盼黨中央能重用地方議員，替議長討一個公道。

國民黨目前已有多人表態參選，包括高雄市民政局前局長曹桓榮，前國民黨行管會副主委李福軒、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，及高雄市議員李雅靜、黃紹庭、蔡金晏等人。

國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計本週三（24日）在高雄舉辦行動中常會時公布人選。