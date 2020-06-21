爆浪漫！神木下辦婚禮　完婚再玩兩天「花圈DIY、手作團茶、星光野餐」

▲阿里山神木下婚禮10/24登場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

來場讓芬多精沐浴的浪漫婚禮吧！交通部觀光局將於10月24、25日舉辦第十四屆的「阿里山神木下婚禮」，共開放15對海內外新人參加，旅人也可前來朝聖，同時體驗阿里山的神木、日出、雲海、鐵路、瀑布、茶園等，還有六大旅遊主題「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」一次享受。

觀光局表示，阿里山神木下婚禮已邁入第14年，共累計200餘對海內外新人在阿里山見證愛情，相伴一生，歷年來活動的成功，打造了阿里山神木下婚禮的品牌形象。

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▲阿里山神木下婚禮開放15對新人報名，旅客也可到現場體驗各大旅遊主題。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，今年將於10月24、25日於阿里山香林神木平台盛大開辦，共開放15對海內外新人參與，除了參加神木下婚禮、亦能體驗二天一夜的浪漫遊程，包含鄒族傳統婚禮體驗、幸福手作團茶、阿里山浪漫婚拍及幸福午宴。

觀光局阿里山管理處亦結合長期合作店家，如阿里山賓館、山木島、黑豆桑、日興堂喜餅等，規劃豐富的結婚賀禮，以期新人來到千年神木下許下愛的誓約，攜手相牽與子偕老，也象徵新人間永恆的愛。

觀光局另外舉辦神木下婚禮貳部曲「星光下婚禮」，將於7月18、19日於阿里山牛埔仔愛情大草原舉行，參加的新人們將踏及梅山太平雲梯、太平老街、碧湖觀光茶園等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗。

▲阿里山神木下婚禮結合當地商家，新人結婚外還可手作體驗。（圖／觀光局提供）

阿里山管理處為推廣阿里山地區豐富的自然景觀、人文及生態資源，今年更力邀王彥文醫師擔任活動代言人，拍攝週年婚紗並製作阿里山婚紗地圖，未來將推出阿里山婚拍地圖中英日版本，供國際旅客參與。

觀光局表示，今年將首次邀約北、中、南知名婚紗業者，包括SJ Wedding鯊魚婚紗婚禮攝、良事婚禮攝影團隊、calvin1883婚禮攝影、Enzo K's Bridals、Kosir攝影棚，共同推出阿里山聯名婚拍方案。

▲觀光局也邀請婚紗公司為新人婚拍。（圖／觀光局提供）

另外，阿里山管理處今年特別推出「邂逅阿里山の咖啡浪漫」，在充滿浪漫氛圍的阿將的家「23咖啡館」，享受午後的手沖咖啡、窯烤手作麵包、自製優格佐鮮果，代表著23歲結婚、23週年紀念日的心意，活動期間自6月1日起至9月30日止。

另外，「玫好七夕在阿里-星光下の花香浪漫」將在8月22日下午5時至晚間8時30分登場，於阿里山觸口牛埔仔愛情大草原辦理，情人們可進行手作玫瑰花圈DIY、夜晚的藝術燈光饗宴、星光下野餐等體驗。