　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／金門人好爽！雙倍好處1+1「現金3千換7千振興券」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼追日環蝕就在金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府預計推出1+1振興券促進消費。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

國內疫情逐步趨緩，政府為鼓勵民眾外出消費，行政院推出「振興三倍券」，將於7月登場，而金門縣政府針對14萬縣民推出加碼方案，民眾持現金2000元可領取一份價值新台幣4000元的振興券。

為減緩新冠肺炎對地區產業衝擊，金門縣政府訂定振興經濟振興券實施計畫，以金門縣14萬設籍民眾為實施對象，符合資格者於7月17至19日，持身分證正本及新台幣2000元領取一份價值新台幣4000元的振興券，單張票券面額為新台幣500元，共計8張。

▲▼金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府指出，各村里銷售點以通知單為準，振興券共8張，不拆發也不找零，票券流通期間自發券日至109年12月31日，預期最高能帶動產業消費額新台幣5.6億元。

而消息露出後，也引發在地民眾熱烈討論，有人認為振興券只針對縣民於金門消費，政策效果恐怕有限，但也有人覺得不無小補；也有人腦筋動得快，表示金門振興券跟三倍券同步領取的話，「準備3000元現金，就可同時換到價值7000元的振興券」。金門縣府表示，相關細節還需經會議討論，有關1+1振興券發放細節，將以縣府公布資料為準。

▲▼金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門1+1振興券活絡經濟引起縣民討論。（圖／翻攝自臉書《關心金門者》）

▲▼金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
搶看「上帝金指環」嘉義市塞爆！頂34°C高溫...帳篷、野餐
22歲男爽租保時捷　付不出2天租金1萬竟把豪車隨便丟..下秒
大太陽下DIY日環食觀測神器！人潮湧現民眾喊：天文館好久沒這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／金門人好爽！雙倍好處1+1「現金3千換7千振興券」

端節將屆沙鹿飄粽香　盧秀燕包出滿滿關懷「愛心粽」

疫情逐步解封！地下金門「擎天廳」7月起重啟觀光大門

女童走失巷弄中　桃園新任美女副所長挨家走訪助返家

移民署端午節多元活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

「在嘉義看的角度最好」陳時中20日嘉義賞艷陽　幫忙宣傳日環食

護膚坊藏色情　裝設監視器也無用南警查獲按摩性交易

屏東縣警局長22日交接　新任局長李文章返鄉地方寄厚望

故宮南院觀測日環食　科普天文講座搭配4台觀日望遠鏡

聽政府慘賠千萬！桃園市府認「失慮不周」擺烏龍　業者轉找陳時中討公道

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

快訊／金門人好爽！雙倍好處1+1「現金3千換7千振興券」

端節將屆沙鹿飄粽香　盧秀燕包出滿滿關懷「愛心粽」

疫情逐步解封！地下金門「擎天廳」7月起重啟觀光大門

女童走失巷弄中　桃園新任美女副所長挨家走訪助返家

移民署端午節多元活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

「在嘉義看的角度最好」陳時中20日嘉義賞艷陽　幫忙宣傳日環食

護膚坊藏色情　裝設監視器也無用南警查獲按摩性交易

屏東縣警局長22日交接　新任局長李文章返鄉地方寄厚望

故宮南院觀測日環食　科普天文講座搭配4台觀日望遠鏡

聽政府慘賠千萬！桃園市府認「失慮不周」擺烏龍　業者轉找陳時中討公道

日職／王柏融本季首安開張　終結開季連7打數熄火低潮

臉書被盜生誤會！桃園女負氣離家失聯家人急死　台東民宿找到了

向神龍許願吧！G-ShockＸ《七龍珠》8月開賣　超級賽亞人階段變身都在錶帶上

CBA／遼寧解除全華班　登錄前富邦洋將梅奧

北京疫情鮭魚中槍　日式料理店嘆：業績降9成乾脆關門

《紐約時報》分析美國「對中政策最大障礙」：總統川普

振興三倍券發票怎麼領？財部解惑　等同「現金」花多少領多少

柯文哲笑虧陳佩琪：帶她出來臉書就可以少寫一點了

搶看「上帝金指環」嘉義市塞爆！　頂34°C高溫...帳篷、野餐墊鋪滿公園草地

看不到日環食也要看日偏食！台北近千人撐傘排長龍等著進台北天文館

地方熱門新聞

聽政府賠千萬！市府認「失慮不周」擺烏龍

22歲男落跑下場悲劇！打工薪水全沒了

全台第一條！蘇花改50km最低速限上路

風箏卡樹上成凶器　騎士慘遭割喉摔車

南高捷連紅線有望！

故宮南院天文講座搭觀日望遠鏡

嘉市日環食無人機北香湖展演

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

護膚坊藏色情南警查獲按摩性交易

黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷1女無呼吸心跳

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

連假快到　單身男女好孤單

消防栓測試回歸自來水公司

摸蜊仔兼洗褲　國三生邊衝浪邊淨灘

更多熱門

相關新聞

印度球員無奈：政府開放酒吧卻不允許訓練

印度球員無奈：政府開放酒吧卻不允許訓練

隨著國內疫情趨緩，教育部體育署決定8月1日至8日舉辦「模擬東京奧運對抗賽」，世界球后戴資穎、男單一哥周天成等都將打頭陣出賽，不過對比臺灣疫情趨緩，印度連三日確診數新高，政府開放了酒吧、餐廳等，卻還是未點頭讓選手們回歸訓練場。

高雄下半年中古房價可望小漲　房仲有但書：量不能太大

高雄下半年中古房價可望小漲　房仲有但書：量不能太大

張文宏：北京疫情不能認為是第二波

張文宏：北京疫情不能認為是第二波

疫情逐步解封！地下金門「擎天廳」7月起開放

疫情逐步解封！地下金門「擎天廳」7月起開放

香港「1人發4萬現金」今起登記！　首日湧現排隊人潮

香港「1人發4萬現金」今起登記！　首日湧現排隊人潮

關鍵字：

金門新冠肺炎台灣防疫振興券1+1

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面