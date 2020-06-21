快訊／金門人好爽！雙倍好處1+1「現金3千換7千振興券」

▲金門縣政府預計推出1+1振興券促進消費。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

國內疫情逐步趨緩，政府為鼓勵民眾外出消費，行政院推出「振興三倍券」，將於7月登場，而金門縣政府針對14萬縣民推出加碼方案，民眾持現金2000元可領取一份價值新台幣4000元的振興券。

為減緩新冠肺炎對地區產業衝擊，金門縣政府訂定振興經濟振興券實施計畫，以金門縣14萬設籍民眾為實施對象，符合資格者於7月17至19日，持身分證正本及新台幣2000元領取一份價值新台幣4000元的振興券，單張票券面額為新台幣500元，共計8張。

▲金門縣政府預計推出1+1振興券活絡經濟。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府指出，各村里銷售點以通知單為準，振興券共8張，不拆發也不找零，票券流通期間自發券日至109年12月31日，預期最高能帶動產業消費額新台幣5.6億元。

而消息露出後，也引發在地民眾熱烈討論，有人認為振興券只針對縣民於金門消費，政策效果恐怕有限，但也有人覺得不無小補；也有人腦筋動得快，表示金門振興券跟三倍券同步領取的話，「準備3000元現金，就可同時換到價值7000元的振興券」。金門縣府表示，相關細節還需經會議討論，有關1+1振興券發放細節，將以縣府公布資料為準。

▲▼金門1+1振興券活絡經濟引起縣民討論。（圖／翻攝自臉書《關心金門者》）