鼓勵預辦登機！長榮航空放寬「起飛前70分鐘」都可報到

▲旅客使用預辦登機可大幅節省時間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

因應部分國家逐漸開放邊境，國人出差商旅搭機需求有逐漸增加，長榮航空表示，6月22日起手機及電腦線上報到時間將由原48小時至起飛前1.5小時與起飛前70分鐘。

長榮航空表示，推廣預辦登機節省旅客時間一直是近年來努力的目標，此次優化相關系統放寬報到時間為起飛前70分鐘，對於使用行動裝置或電腦報到的旅客將更加便利，在疫情期間旅客普遍有減少接觸的防疫觀念，使用行動裝置報到旅客比率顯著提升，未來機場報到櫃台的主要功能將轉化為服務特殊需求的旅客。

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▲長榮放寬預辦登機限制時間。（資料照／記者沈繼昌攝）

長榮航空指出，EVA Mobile APP報到具有護照掃描功能，採用行動裝置報到的旅客，可使用相機功能讀取護照資料，系統將會自動把護照資料帶入相對應的欄位，免除以手動輸入的麻煩以及避免錯誤，並可將登機證存入Google Pay、Apple Wallet，方便票卡集中管理，平均約90秒即可完成報到手續，在機場使用自助行李託運，也僅需2分鐘，可以大幅減少旅客在機場的逗留時間。

而中華航空會縮短旅客停留於機場的時間，自6月22日起將全面推廣「網路自助報到」服務，所有旅客均需於抵達機場前，透過華航網站或華航APP「預辦登機」服務完成報到手續，另外暫停台灣機場自助報到機（KIOSK）服務，共同推動防疫安心搭機。