　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普5日參觀緬因州醫療用品工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在兒子的節目上，溫馨的討論愛誰多一點的問題。（圖／達志影像／美聯社）

 實習記者簡立宇／綜合報導

川普近日在網路節目「Triggered」中，遭大兒子小川普（Donald Trump Jr.）提問「最喜歡的孩子是誰？」還不等川普回答，小川普又逼問「為什麼是伊凡卡？」他聽完露出苦笑，說自己「百分之百愛每一個小孩。」然而最近川普選情不甚樂觀，為了拉選票，也在兒子節目上警告選民「選民主黨的話會讓美國會完蛋」。

這是川普第一次上兒子的網路節目，然而這種營造出來的「溫馨」，其中的談話內容卻與競選有關。有小川普「神助攻」，看似問題都問在敏感點，卻給川普一個解釋的平台。關於在推特上常有的「火熱」發言，川普回答，社群已經是一種與更多大眾溝通的媒介了，縱使有時會說出讓人後悔的話來。

川普描繪了一個「拜登當選的美國未來」，整個國家都會變成明尼蘇達州，如果民主黨介入，整個國家還會從未見過的陷入蕭條。佛洛伊德事件發生後，美國各州抗議事件不斷，川普一直以「法律與秩序」來推銷自己，稱讚國民衛隊化解動亂。他強調，「如果沒有我帶領的共和黨領導，美國肯定會變得一團糟。」

川普向11月3日將要投票的人們呼籲，千萬不要讓國家回到混亂。如果由民主黨來治理國家，可以看看西雅圖與明尼蘇達州，這些遇到麻煩的都是民主黨掌握的城市。他在節目中多次強調，「選民主黨的話美國會完蛋」，並暗示「拜登就是中國所夢想的。」

然而實際上川普最近醜聞纏身，不但有前幫傭站出來說第一家庭「不像一個家」、前國安顧問波頓也揭露他過去為了選票去「討好」中國國家主席習近平、佛洛伊德之死引發暴力衝突，也爆出川普的「粗糙處理」。大選將至，牛鬼神蛇各種言論漫天飛，候選人為了挽回形象，不惜抹黑對手等無恥行為也都是常有的事。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／香港夫妻台東民宿燒炭自殺亡　遺書：很抱歉在台灣輕生
馬拉灣開心玩水！她睹「股溝男」打手槍10mins　還原經過嚇
快訊／京華城工地坍塌！1工人活埋受困　北市府緊急勒令停工
第一次去大陸嚇壞了「台灣怎輸這麼多？」　他嘆：原來我們從小被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的...為了200人性命

中印邊境「一頂帳篷」引爆衝突！肉搏6hrs多人傷亡　印軍人士曝下一步

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的...為了200人性命

中印邊境「一頂帳篷」引爆衝突！肉搏6hrs多人傷亡　印軍人士曝下一步

張書豪「升格國民老公倒數」　2特質秒殺女生…洩婚頭進度

被國民黨批「用黃健庭幫陳菊轉移焦點」　民進黨：低劣謊言凸顯心虛

上健身房運動！女子瑜珈室拉筋…竟遭教練「一刀剪破」褲襠

丁春誠拋開男神包袱玩「快問快答」　全身最滿意部位竟是這裡

快訊／香港夫妻台東民宿燒炭自殺亡　遺書：很抱歉在台灣輕生

中職／私下與「豪朋游」鬧一塊　林哲瑄當起心理導師

星野源黑化暴怒狠踢垃圾桶！《MIU404》開播給暗示：每集都有伏筆

WSBL／徐千惠被學妹點醒Q3砍分　電信4分險勝收季軍

快訊／京華城工地坍塌！1工人慘遭活埋　北市府緊急勒令停工

醫院下班被擄走！新北男性侵24歲女凌虐…5人圍觀錄影

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

中印衝突悲劇！女嬰出生17天爸陣亡　23歲嫩媽潰堤

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

WHO：新冠疫情進入新的危險階段

羊腿上切一刀　下秒洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

衣著太暴露 火辣母女被轟出超市

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

解放軍成敢死隊　逼印度士兵跳河還分屍

金與正權力逐步養胖　30個月急劇成黑臉

美婦「千里尋根」失望慘哭！爸：沒妳這女兒

更多熱門

相關新聞

毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的

毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的

綽號矮子古茲曼（Joaquin Guzman）的大毒梟在2014年落網，他的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán López）也在2019年10月遭墨西哥安全部隊逮捕，然而當時遭到黑幫突擊，不得不釋放奧維迪奧。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）19日承認，「釋放的命令是他宣布的」。

中國加入全球《武器貿易條約》

中國加入全球《武器貿易條約》

川普揚言與陸經濟完全脫鉤　趙立堅：不現實

川普揚言與陸經濟完全脫鉤　趙立堅：不現實

看報才知被辭職！聯邦檢官「觸怒川普」堅不喊掰

看報才知被辭職！聯邦檢官「觸怒川普」堅不喊掰

潘斯二度拒說「黑人的命也是命」

潘斯二度拒說「黑人的命也是命」

關鍵字：

北美要聞川普拜登triggeredDonald Trump Jr.

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

李千那0偽裝現身兒子畢典！

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

肚皮對半切！12歲鋼鐵柴努力求生

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面