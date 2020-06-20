中國加入全球《武器貿易條約》　川普去年剛退出

▲中國加入全球性的《武器貿易條約》。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

中共第十三屆全國人大常委會第19次會議今天在北京閉幕，會議上通過加入全球性《武器貿易條約》的決定，表決通過公職人員政務處分法、新修訂的檔案法、新修訂的人民武裝警察法等。專家分析，中方加入《武器貿易條約》，旨在支持全球限武，以更負責任的姿態維護多邊軍控。

據了解，《武器貿易條約》（the Arms Trade Treaty，ATT）是一項2013年於聯合國大會上通過，規範國際間武器貿易的多邊協定。據統計，國際武器年貿易額可達約700億美元。

▲大陸全國人大常委會於近日在北京召開。圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，曾於2013年加入簽署《武器貿易條約》行列的美國政府，在由川普當選總統後，以「基於對該條約的不同看法」、「國內政治因素影響」等理由，於2019年4月26日宣布退出簽署。

《澎湃新聞》引述中國軍控與裁軍協會防擴散與戰略貿易管控主任、研究員的分析指出，人大常委會批准中國加入《武器貿易條約》，彰顯中方以實際行動，堅定維護國際軍控條約體系、積極構建人類命運共同體、以負責任姿態積極參與全球治理。

分析指出，條約全文共28條，對常規武器的監管範圍、貿易方式、管理要求、爭端解決等設立了統一的國際標準，自冷戰結束以來，在抑制恐怖主義蔓延和跨國有組織犯罪、推動區域和平上，扮演重要角色。

因此，分析認為，中國入約對改善地區安全形勢具有重要意義，因為世界上很多國家，尚未建立完善的軍品出口管制體系，或是沒有有效的執行；而中國方面，將透過不斷完善的管制體系，進一步增強該條約對國際常規武器貿易監管的有效性，加強國際社會對常規武器非法貿易的打擊力度。

據新華社報導，在18日到20日召開的人大常委會會議上，表決通過了大陸公職人員政務處分法、新修訂的檔案法、新修訂的人民武裝警察法，國家主席習近平分別簽署第46、47、48號主席令予以公佈；同時，會議還表決通過全國人大常委會關於加入《武器貿易條約》的決定、批准2019年中央決算、通過有關任免案等。

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