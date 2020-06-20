黃健庭「二度出走、官司爭議」遭3黨圍攻　侯友宜：尊重他的選擇

▲總統府記者會取消後，黃健庭出面回應。（資／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

台東縣前縣長黃健庭被總統蔡英文提名為監察院副院長，為政壇投下震撼彈，新北市長侯友宜第一時間表示「他是優秀人才」。但因他在國民黨關鍵時刻二度出走、過去官司爭議引發藍綠黃3黨夾攻，提名案被迫暫緩，侯友宜20日則說，即便外面不同的聲音，他完全尊重黃健庭的選擇與判斷。

侯友宜聽聞黃健庭被停名為監察院副院長後，第一時間給予支持，表示黃是優秀的人才，但黃健庭過去爭議再次被擺上檯面討論，立刻演變成藍綠圍攻，黃健庭被國民黨停權，提名案也及時喊卡。侯友宜20日則表示，外面有不一樣的聲音，他都尊重黃健庭選擇，黃也會自行判斷與準備。

黃健庭在決定接受提名前，未通知黨中央，僅在總統府宣布前一天突襲式告知黨主席江啟臣，但黨內仍不放棄機會，祭出最輕的停權處分，盼他回心轉意，但黃下午卻稱得不到國民黨祝福就退出提名案，將火球丟回藍營，此舉讓黨內十分憤慨。

國民黨也不再給面子，火速表示黃健庭未在事前告知、徵詢黨部，個人就先接受提名，這是個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。

國民黨重申，監察院本來應該超越黨派，黃健庭以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，他應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

▲侯友宜受訪回應黃健庭接受監察院副院長提名案。（圖／記者羅婉庭攝）

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