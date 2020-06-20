《環球時報》反擊對新疆10大指控：企圖以污衊遏制中國發展

▲新疆安全人員進行巡視。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》20日刊登一篇題為「反華勢力針對新疆炮製的十大謠言及真相」的文章，整理出10項針對大陸新疆政策的指控，並一一給予回應及反駁。

文章提到，長期以來，境外「東突」組織勾連反華媒體，通過炮製和傳播謠言的方式針對中國新疆事務進行污衊，與干涉中國香港、台灣、西藏等議題一樣，西方干涉新疆事務的最終目的並非如其所宣揚的「保障自由、人權」，而是企圖以此來遏制中國發展。

文章指出，在美國總統川普最終簽署所謂《維吾爾人權政策法》之際，《環球時報》系統梳理美西方反華勢力所炮製的最常見的謠言，這些謠言基本涵蓋了民眾日常生活的方方面面，在一些西方媒體和機構眼中，這些內容可「單獨成篇」來形成所謂「調查報告」，也可交叉使用以宣揚新疆「存在對少數民族的壓迫。

謠言一：中國在新疆地區的「再教育營」拘留了近百萬維吾爾人

真相：新疆根本不存在所謂的「再教育營」，用「大規模拘留營」「再教育營」「集中營」等聳人聽聞的稱謂來稱呼新疆職業技能教育培訓中心，是美國一些政客和媒體別有用心的做法。事實上，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，與美國推行的「社區矯正」、英國設立的DDP項目、法國設立的去極端化中心本質上沒有區別，都是為了預防性反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索。

「近百萬維吾爾人被拘押」的謠言最初基於兩項高度可疑的「研究」所炮製。第一項「研究」，是由美國政府支持的「中國人權捍衛者網絡（Chinese Human Rights Defenders，CHRD）」，僅僅通過對8個人進行採訪得出的。基於這樣一個荒謬的小樣本「研究」，CHRD推算「至少有10%的村民目前被拘押在再教育拘留營」，20%的人被迫參加位於村里或鄉鎮中的再教育營，總計有30%的人在兩種類型的營地中。就這樣，CHRD將這些估算的比例應用到整個新疆，進而得出了提交給聯合國的報告中所提到的數字：100萬人被拘留在「再教育拘留營」，200萬人「被迫參加白天或晚上的再教育課程」。

第二項「研究」則依賴於不可靠的媒體報導和猜測做出，其作者是一名名為阿德里安·曾茨（中文名「鄭國恩」）的極右原教旨主義基督徒。根據美國「灰色地帶」新聞網站的調查，曾茨認為自己「受上帝的引領」，肩負著反對中國的「使命」。他還是美國政府於1983年成立的極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」的中國問題高級研究員。

2018年9月，曾茨在《中亞調查》雜誌上發表文章稱，「據估計，新疆在押人員總數超過100萬」。據「灰色地帶」介紹，鄭國恩得出這一數字，依據的是總部位於土耳其的一家維吾爾流亡媒體組織Istiqlal TV的一篇報導。該電視台曾公佈一份據稱是中國當局「洩露」的、未經證實的「再教育營被拘留者人數」表，稱截至2018年春季，新疆68個縣的在押人員總數達89.2萬人。但據「灰色地帶」揭露，Istiqlal TV根本不是一家公正的新聞組織，它一邊推進分離主義，一邊接待各種極端分子。其中，經常出現在這家電視台上的常客，正是名為阿不都卡德爾·亞甫泉的「東突」領導人。或許是所援引的依據荒謬得連自己都看不下去了，曾茨承認自己的估計「沒有確定性」。但到了2019年11月，曾茨再次「上調」了他的估算，說中國拘留了多達180萬人。

實際上，新疆教培中心針對學員普遍使用國家通用語言文字水平低、缺乏法治意識和就業技能、不同程度感染宗教極端思想等問題，開展以國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化為主要內容的教育教學，目的是從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義，根本不是美國所謂的「旨在政治灌輸和恐嚇」。通過系統學習，學員綜合素質得到提升，法律意識明顯增強，能夠初步使用國家通用語言文字，掌握了實用技能，就業能力普遍提高，擺脫了恐怖主義、宗教極端主義的精神控制。在2019年12月9日舉行的新疆穩定發展新聞發布會上，自治區主席雪克來提·扎克爾發布，參加「三學一去」的教培學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量，過上了正常生活。

謠言二：新疆存在針對少數民族的強迫勞動

真相：所謂新疆籍少數民族務工人員被「大規模強迫勞動」完全違背事實。就業是中國公民的基本權利，新疆籍少數民族務工人員和其他地區廣大勞動者一樣，各項勞動權益都受法律保護；他們都有選擇職業的自由，去什麼地方、幹什麼工作都是自己的意願，人身自由從未受到任何限制；新疆籍少數民族務工人員的宗教信仰、民族文化、語言文字等方面權益均得到充分保障；有關企業為新疆籍少數民族務工人員提供了良好的工作生活條件，確保他們工作舒心、生活安心、家人放心。

新疆赴內地務工人員和所有的勞動者一樣，依法享有就業權、簽訂勞動合同權、勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等法定權利。他們都與企業依法簽訂了勞動合同，明確了工作內容、工作條件、勞動工時、勞動報酬、社會保險、休息休假等權益，建立了受法律保護的勞動關係。企業按照《勞動法》規定，為新疆籍務工人員購買了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險。每年安排專門時間，讓他們回鄉探親並報銷探親路費，還為他們安排免費體檢，確保身體健康。與此同時，新疆自治區總工會與內地相關省市總工會建立雙向依法維權工作機制，共同做好新疆籍赴內地務工人員權益保障工作。積極引導他們加入當地工會組織，免費發放《職工維權服務手冊》，及時幫助解決困難訴求。據調查，在內地務工的新疆籍員工月收入普遍在3500元以上，最高的達到6000至7000元，遠遠高於在家務農的收入。

3月1日，「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）發布「研究報告」聲稱「至少8萬名維吾爾人被轉移到內地工廠強迫勞動」，一些美國議員隨後要求「停止進口新疆生產的產品」 ，還提出了「維吾爾強迫勞動預防法案」。ASPI長期秉持反華立場，2月15日，澳大利亞《金融評論報》撰文揭露ASPI的背景，該智庫成立於2001年，由澳政府通過國防部為其提供預算。但該智庫近年來逐漸大量接受來自國防承包商、技術公司及其他國家和地區當局的資金，包括北約、美國國務院、英國外交部等，其中不少視中國為競爭對手。

謠言三：境外一些媒體和社交平台有「尋人貼」，海外維吾爾人稱自己在新疆的「親人」「朋友」「失聯」「失踪」。

真相：這些所謂「失聯」人員的信息和圖片都是編造的。海外「東突」分子所提到的一些「失聯」人員，實際上都在新疆過著正常的、安定的生活。新疆從未限制包括維吾爾族在內的各族群眾的出行自由，也從未限制他們與境外親屬之間的通訊聯繫。對於一些所謂的「失聯」問題，經有關部門核查，他們中的一些人，有的在社會正常活動，有的純屬編造。事實表明，這些「被失聯」的人，與他們真實存在的親人朋友是沒有失聯的。

2020年2月24日，聯合國人權理事會會期開始，「世維會」在日內瓦萬國宮前的「斷椅廣場」搭起帳篷，拉起橫幅，展示一系列所謂「受中國政府迫害的維吾爾族人」的照片。不過，《環球時報》記者經調查求證發現，這些照片中有大量不實信息，一些在社會上正常生活的維吾爾族幹部群眾的照片和個人信息被分裂組織盜取並用來炮製謠言。

民族分裂分子熱比婭·卡德爾近幾年在世界各地竄訪，多次在公開場合宣稱自己「幾十名親屬在新疆被當地政府扣押」。「國際特赦組織」網站近期發表文章呼應其說法，稱「熱比婭的30名親屬未經審判被關押」。《環球時報》記者2019年10月採訪多名熱比婭直系親屬，熱比婭家中無人因熱比婭而受牽連，生活自由、幸福。這些親屬呼籲熱比婭停止造謠，不要再打擾他們的平靜生活。

謠言四：新疆大規模監控當地少數民族

真相：運用現代科技產品和大數據方法提升社會治理水平是國際社會通行做法。新疆依法在城鄉公共區域、主要道路、交通樞紐等公共場所安裝攝像頭，目的是為了提高社會治理水平、有效預防和打擊犯罪，這些措施增強了社會安全感，得到了各族群眾的普遍支持。需要強調的是，這一措施不針對任何特定民族，更何況這些監控設施本身也不會自動去辨認、針對某個特定的民族，它震懾的是壞人，保護的是好人。

全美20大機場對旅行者進行人臉掃描識別，紐約警方建設的城市監控系統，針對行人和車輛的監控裝置遍布各個角落，並對個人手機信息進行追踪盤查。美國將新疆利用現代科技提升社會治理的措施，污稱為專門針對維吾爾族或穆斯林的監控，完全是赤裸裸的「雙重標準」。

謠言五：新疆控制少數民族的語言、文化、習俗、服飾等傳承，維吾爾族永遠不會被信任，也將永遠不會被平等接受。

真相：一些西方媒體稱，新疆推行國家通用語言文字是「抹除少數民族文化」「是漢語取代維吾爾語」「是教學生憎恨父母和文化」的說法，是完全錯誤的。中國依法保護和傳承各民族優秀傳統文化。新疆認真貫徹落實《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國民族區域自治法》，堅持和完善民族區域自治制度，依法保障各民族一律平等，切實維護了各族人民的根本利益。包括維吾爾族在內的新疆各民族是中華民族血脈相連的家庭成員，各族群眾像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起。

《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國國家通用語言文字法》規定，公民有學習和使用國家通用語言文字的權利，國家為公民學習和使用國家通用語言文字提供條件。學會使用國家通用語言文字，可以更好地融入和適應現代社會，不論學習、找工作，還是交流對話、經商務工都會有更多的便利。

新疆學校嚴格按照《中華人民共和國教育法》規定，全面開展國家通用語言文字教學，取得了顯著成效，絕大多數學生的國家通用語言能力得到提高，成為家長與外界交流溝通的「小翻譯」「小助手」。過去外地遊客到村里去，因為語言不通，沒法進行交流，現在到村里去、到家裡去，小朋友都能當翻譯，語言不再是一個障礙。自治區義務教育質量監測顯示，新疆教學質量顯著提升，特別是小學一二年級各項指標增幅最大，為新疆各族青少年成長進步奠定了堅實基礎。

同時，按照國家中小學課程設置方案要求，新疆在中小學也開設了少數民族語言文字課程，教授維吾爾語、哈薩克語、柯爾克孜語、蒙古語、錫伯語等課程，充分保障了少數民族學生學習本民族語言文字的權利，有效促進了少數民族語言文化的傳承發展。

新疆認真貫徹落實《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國民族區域自治法》，堅持和完善民族區域自治制度，依法保障各民族一律平等，切實維護了各族人民的根本利益。一是充分保障少數民族享有平等的公民權利和政治權利。各民族公民享有選舉權和被選舉權。目前，依法選舉少數民族人大代表42997名，佔新疆各級人大代表總數的69.8%；出席第十三屆全國人大的新疆代表中少數民族代表佔60.7%。二是大力培養使用少數民族幹部。通過培訓學習、基層鍛煉、異地交流、崗位輪換等多種形式，加強少數民族幹部隊伍建設，培養造就了一大批優秀少數民族幹部。截至2018年底，新疆共有少數民族幹部42.7萬人，他們都在為新疆經濟社會發展貢獻著自己的力量。

中國依法保護和傳承各民族優秀傳統文化。尊重和保護少數民族文化，積極蒐集、保護、搶救各民族古籍，如翻譯出版了瀕於失傳的《福樂智慧》，整理出版了蒙古族史詩《江格爾》等多種民間口頭文學作品。創建了維吾爾族樂器、地毯和艾德萊斯綢織造3個非物質文化遺產項目國家級生產性保護示範基地。中國充分尊重各民族風俗習慣。制定一系列政策、法規，尊重各民族在服飾、婚姻、節慶、禮儀、喪葬等方面的習俗。積極規範清真食品生產經營活動，保障了新疆有清真飲食習慣民族的飲食習俗。

所謂「新疆控制少數民族語言、文化、習俗、服飾等傳承」的論調，充滿了偏激偏見。中國的社交媒體上有大量新疆少數民族網友用本民族的語言記錄著自己的生活、展示著本民族文化、特色服飾和傳統習俗。在當前中國的文藝界，維吾爾族「中國好舞蹈」冠軍古麗米娜、「中國好聲音」亞軍帕爾哈提和錫伯族知名演員佟麗婭，他們都是新疆少數民族的優秀代表。

謠言六：「新疆限制宗教自由，監視信教群眾的宗教活動，並大規模拆除清真寺。」

真相：新疆依法開展的反恐、去極端化鬥爭，堅持不與特定地域、民族、宗教掛鉤，嚴格依照《中華人民共和國反恐怖主義法》規定，尊重公民的宗教信仰自由和民族風俗習慣，禁止任何基於地域、民族、宗教等理由的歧視性做法，堅決防止因反恐、去極端化發生侵害各族人民群眾基本權利的現象。

新疆全面貫徹宗教信仰自由政策，信教公民同不信教公民一樣，都享受同等的政治、經濟、社會、文化等方面的權利，沒有公民因信仰宗教或者不信仰宗教而受到歧視或不公正待遇。公民在宗教活動場所內以及按照宗教習慣在自己家裡進行的一切正常的宗教活動，如禮拜、封齋等，都由宗教團體和公民自理，受法律保護，任何組織和個人不得加以干涉，根本不存在阿德里安·曾茨所謂「監視穆斯林去清真寺、禮拜次數、齋月期間齋戒」等情況，更不存在所謂的「控制宗教」。

恰恰相反，伊斯蘭教在新疆得到健康傳承發展。新疆的清真寺由改革開放初期的2000多座增加到現在的2.4萬座，每530個穆斯林就擁有一座清真寺，教職人員由3000多人增加到2.9萬多人。自治區、地州市、縣市區各級伊斯蘭教協會103個。開辦伊斯蘭教經學院及喀什、和田、伊犁等8所分院和新疆伊斯蘭教經文學校共10所宗教院校，每年招收一定數量的本科、大專、中專學生，辦學規模達到3000餘人，目前有在校學生1000餘人。同時，為保障穆斯林正常宗教需求，新疆持續改善清真寺公共服務條件，實施「七進兩有」（水、電、路、氣、訊、廣播電視、文化書屋進清真寺，主麻清真寺有淨身設施、有水沖廁所）、「九配備」（配備醫藥服務、電子顯示屏、電腦、電風扇或空調、消防設施、天然氣、飲水設備、鞋套或鞋套機、儲物櫃），方便了信教群眾做禮拜，深受廣大宗教界人士和信教群眾歡迎。

謠言七：《紐約時報》聲稱新疆政府把小孩送進寄宿制學校，「強迫」他們與父母分離，「以漢語取代民族語言」，推行愛國主義教育對他們進行所謂的「洗腦」。

真相：實行寄宿制，是我國提高偏遠地區教育水平，減輕學生和家長負擔的有效做法。新疆各民族學生讀書，實行就地就近上學的原則，住家離學校比較近的學生完全可以走讀；住家離學校較遠的學生，學校免費提供住宿，並為農村學生免費提供飲食，是否寄宿均由學生本人和家長選擇。《紐約時報》所謂「年幼的孩子被迫與父母分離」根本無從談起，就連其報導也不得不承認確實有很多偏遠地區的家庭很願意將孩子送到寄宿學校，與其「強迫」說法自相矛盾。

全世界所有國家都會教育青少年熱愛自己的國家，新疆的學校進行愛國主義教育，被《紐約時報》歪曲成「洗腦」，是典型的雙重標準。

謠言八： 《愛爾蘭時報》刊發題為《入鄉隨俗：中國派遣官員與新疆少數民族住在一起》的報導，還有一些境外媒體稱「結親是為了監視維吾爾族群眾」「要求少數民族吃豬肉」「漢族男子和當地婦女睡在同一房間的床上」。

真相：民族團結是新疆各族人民的生命線。為加強民族團結，促進各民族交往交流交融，2016年以來，新疆在各族幹部群眾中廣泛開展「民族團結一家親」和民族團結聯誼活動，110多萬各族幹部職工與160多萬各族群眾結對子、交朋友、認親戚，其中既有漢族幹部與包括維吾爾族在內的少數民族群眾結對認親，也有包括維吾爾族幹部在內的少數民族幹部與漢族群眾結對認親。

《愛爾蘭時報》記者彼得·高夫2019年8月曾受邀參加「走進絲綢之路經濟帶核心區」主題採訪活動。2019年12月他再次來到新疆。彼得·高夫不顧在新疆參觀採訪活動的客觀事實，憑空捏造採訪對象，肆意編造採訪內容，杜撰了一篇撒謊的報導，嚴重違背新聞工作者的職業操守，毫無職業道德。彼得·高夫在喀什採訪期間，地區外辦的人員全程陪同，他根本沒有採訪過他報導裡提到的伊瑪目和維吾爾族居民，他採訪的結業學員也根本沒有講過他報導的那些內容，他的報導完全是虛構編造的，陪同人員曾表示隨時可以跟他對質。

謠言九：「新疆一些地區摧毀少數民族墓地。」CNN報導曾稱「中國拆除新疆地區100多座維吾爾族的墓地」。該報導以現居倫敦的維吾爾族詩人艾孜·艾沙「無法找到父親墓地」為例，聲稱百座維吾爾族墳墓被當地政府摧毀並強調這是「中國政府試圖根除維吾爾族文化認同」的一種手段。

真相：新疆有關部門規定，在有土葬習俗的少數民族中，政府不推行火葬，採取劃撥專用土地、建立專用公墓等具體措施予以保障；對婚喪儀式、割禮、起經名等民族風俗習慣沒有限制。

《環球時報》記者追本溯源，今年1月，記者找到了艾孜在新疆阿克蘇地區沙雅縣的家。他的母親艾皮扎木⋅尼扎木丁和妹妹吾爾蘭木⋅艾沙帶記者去到艾孜父親艾沙⋅阿卜杜拉的墓地。他們稱，墓地並沒有被毀，而是遷往了墓園，進行了統一的規劃，現在整個墓園環境更加乾淨整潔，方便他們隨時來祭拜。

謠言十：「維吾爾人權項目」網站發布報告稱，「中國以拒絕換發護照為武器，迫使海外維吾爾人回國接受法外拘留或監禁」。

真相：近年來，「維吾爾人權項目」在美國一些非政府組織資助支持下，打著「學術」幌子，開展所謂「人權調查研究」，編造「人權報告」，攻擊抹黑我治疆政策，其真實目的是推動所謂「維吾爾人權運動」，實施反華分裂活動。他們藉採訪個別所謂「訴求者」，詆毀新疆護照管理措施，挑撥新疆籍華人華僑誤解和質疑我涉疆政策。他們所謂「中國以拒絕換發護照為武器，迫使海外維吾爾人回國接受法外拘留或監禁」荒謬論調，完全是造謠污衊、製造噱頭。

中國是法治國家，公民的人身自由和出入境權利依法受到保護。中國駐外使領館按照《中華人民共和國出境入境管理法》《中華人民共和國護照法》等法律法規，依法保障包括新疆少數民族在內的海外華人華僑合法權益。只要屬於中國籍公民，且自己承認是中國公民，未違反我國法律法規的，均可向居住地的中國使領館申請換發或補發護照。

新疆始終堅持以事實為依據，以法律為準繩，依法管理出入境事務，嚴厲打擊暴力恐怖犯罪和宗教極端活動。根據《中華人民共和國反恐怖主義法》規定：「出入境證件簽發機關、出入境邊防檢查機關對恐怖活動人員和恐怖活動嫌疑人員，有權決定不准其出境入境、不予簽發出境入境證件或者宣布其出境入境證件作廢。」據了解，向我駐外使領館提出換發或補發護照申請的中國新疆籍人員，絕大多數申請已獲得受理並批准，僅有極少數因不符合中國法律規定，涉嫌恐怖主義活動，未換發或補發護照。