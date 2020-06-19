新冠食安恐慌　陸海關總署：抽驗1.56萬件生鮮都陰性

▲鮭魚砧板檢測到病毒後，北京各大超市緊急下架鮭魚商品。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京「新發地市場」的鮭魚砧板近日被檢測到新冠病毒反應，引起大陸民眾對食品安全的擔憂。大陸海關總署18日對1.56萬個生鮮樣品進行檢測，結果都呈現陰性，強調目前為止沒有通過食品消費向人類傳播的案例發生。

海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙表示，從今年2月以來，海關總署已部署部分海關在不影響正常進口貿易的情況下，對部分進境貨物、物品及相關環境開展新冠病毒核酸抽樣檢驗，結果均為陰性。

宋悅謙提到，針對近期北京市發生的聚集性感染，海關部門注意到社會高度關注進口生鮮食品的安全，秉持審慎和對人民群眾高度負責的態度，部署全國海關對來自疫情高風險國家或地區的生鮮冷鏈產品，比如水產品、肉類、冷凍蔬菜、水生動物、短時或低溫運輸工業品等進口商品開展新冠病毒風險監測。

宋悅謙指出，海關總署已在網站上公佈了之前的數據，而昨日（18日），全國海關共檢測樣品15638個，其中貨物樣品3508個，內外包裝樣品10608個，環境樣品1522個，結果也均為陰性。

宋悅謙還說，與此同時，海關時刻關注國際疫情發展，立足職能做好進口商品安全管控，「如近日，德國最大肉類企業通尼斯爆發員工聚集性感染，德國官方主管部門立即按照雙邊合作協議向海關總署通報情況，自主暫停了該企業產品對華出口，海關總署也對17日起該企業已到港或即將到港的產品均予以暫扣，並按照規定予以處置，同時暫停來自上述企業的產品進口。」

宋悅謙強調，根據世界衛生組織疫調經驗，目前沒有通過食品消費向人類傳播的案例發生，聯合國糧農組織及世界動物衛生組織也都認為，食品貿易傳播新冠病毒的風險極低，不建議各國因新冠肺炎疫情而對包括食品在內的國際貿易採取限制措施。