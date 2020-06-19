Motorola Razr 2傳延至明年1月發布！　預計會有全新外觀

▲Motorola Razr第二代傳於明年發布。（圖／取自Motorola）



記者謝仁傑／綜合報導

Motorola Razr 2的發布時間再傳出延至2021年的消息，知情人士指出，因為疫情影響的緣故，新產品可能要推延一個季度。Razr第一代於2019年11月正式亮相，具有可摺疊的6.2吋OLED顯示器，據傳Razr 2的螢幕更大，功能也更強大。

儘管Razr 2的發佈時間目前仍沒有定案，但由於供應鏈分析師 Ross Young 指出將延後一季，外界期待Razr 2會在2021年1月亮相。不過關於第二代手機的名字，其實也還沒有定案，目前僅知它可能配備Snapdragon 765處理器，並且會支援5G。

外媒《phoneArena》臆測，Razr 2使用6.7吋的主螢幕、4800萬象素的後置鏡頭、2000萬像素的前置鏡頭，搭載8GB RAM、256 GB的儲存量，而電池容量達到2,800mAh，較Razr的2500mAh還大。

Motorola 旗下的聯想南非總經理 Thibault Dousson 曾在節目中透露，Razr還會以新的外觀重新出現，這個消息也令人感到相當期待。

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