解放軍退役中將嗆「台灣目標已編號」　資深戰地記者冷回：大陸也被國軍編號

▲解放軍退役中將指出，台灣重要目標都已經被編號。（圖／記者黃彥傑攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的資深戰地記者梁東屏，過去曾經採訪過伊拉克戰爭等戰地，日前因為在節目上評論，渡海戰爭沒那麼容易，解放軍就算打3萬發飛彈也無法登陸台灣，讓大陸的退役中將王洪光隔空回應表示，台灣的重要目標已經被解放軍編號。對此梁東屏則冷回，大陸的目標也被國軍編號了。

原南京軍區副司令員王洪光中將表示，「台灣所有有軍事價值的目標都編了號。」根據目標性質、大小、堅固程度、毀傷標準、恢復時間等，分配給解放軍適用的兵力兵器和彈藥器材，以最小損耗達到毀損標準。

▲解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）



王洪光反駁3萬飛彈打不下台灣說法，「3萬發導彈分配給這些有限目標，每一目標落彈近三位元數，按台軍18萬人算，平均每6人挨一發導彈，太不划算了。但那是打仗嗎？美軍在越南和伊拉克也無須這樣的密度和強度」

梁東屏在16日播出的政論節目《鄭知道了》當中先解釋，解放軍過去經常強調3000枚飛彈對準台灣，但是根據他在伊拉克戰爭的經驗，飛彈其實是一種很精密的外科手術式武器，並非大規模殺傷性武器，打到地面，就是造成一個直徑15米、深4米的大洞，打穿建築物就是一個留下一個3米的圓洞，很難造成大規模的人員殺傷。

梁東屏強調，「所以我要讓台灣民眾放心，不要被騙了，好像是有這3000枚飛彈盯住，我們就會被他毀滅了」。

▲關於王洪光的「編號說」，資深戰地記者梁東屏回應，「我們也有編號他們」。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）



梁東屏再針對「編號」議題則冷冷的回應，「這有什麼稀奇的，本來就有編號了」美國打伊拉克的時候也是編號編好，總統府一枚、外交部一枚、國防部一枚，有一位金門144梯的砲兵在他臉書上回應，「我們也有編號他們」金門對面的陸上目標、海上目標都被編號了。

梁東屏喊話王洪光，「你中將拿這個來講，簡直是太Low了，這有什麼好講的？」

梁東屏強調，基本上是希望台灣的人民不要被他們嚇住了，王洪光的「編號說」就是要嚇台灣老百姓，但是這些在軍事上都是很正常的，「我是被他嚇到了，我有點擔心他把我家也鎖定了」。

▲王定宇批王洪光，「對著台灣的導彈是幾顆，你自己都搞不清楚」。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）



民進黨立委王定宇則補充，王洪光說台灣的目標都被三位數編號了，台灣的重要目標應該超過100個甚至1000個，就算只算100個，100X100等於至少必須準備1萬顆導彈，「對著台灣的導彈是幾顆，你自己都搞不清楚，你還當過軍區副司令！」

資深媒體人黃創夏則解答，解放軍的飛彈，目前總共只有3000多顆，還沒有3萬顆。

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