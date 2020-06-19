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喜迎防疫大解封！ 「雲嘉嘉營劇場連線」 2020夏至藝術節《何日君再來》重磅來襲

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▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接防疫大解封，由台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣共同舉辦的「2020夏至藝術節」，即將在7月4日開跑，首波超級強檔，推出鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》，慶祝解除梅花座限制，以「開全席」的熱情，加碼「早鳥回籠7折」的超低優惠，邀請民眾重回劇場懷抱。

《何日君再來》，即日起至6月18日，特別推出早鳥回籠7折優惠，劇迷們務必把握此一難得價格，及早入手，搶先卡位，讓鄧麗君心醉神迷的經典旋律，撫慰這段期間因疫情而焦燥的人心。

七Ｏ年代的台灣，因政治、時代因素，人人專心工作、絕少娛樂，惟能寄情音樂與影視；論及流行音樂，屬鄧麗君的歌聲最動人心肺；2020年疫情弄得人心惶惶，逼得民眾退回家中，緊守最低限度的移動範圍，甚有多國紛紛下達避免出遊、出國令，影視工作者的進度也因而大舉停擺，反倒讓許多「復刻電影、影劇」催生上線，無意中使社會瀰漫了一股懷舊風潮。

▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

一齣環繞鄧麗君名曲的《何日君再來》，主軸以懷舊歌曲為圓心，故事圍繞3位現代女性，她們因名字裡皆有一個「君」字而生出特別的友誼；戲中講述友情、談及愛情，同時也討論城市與人之間的羈絆，在這份羈絆裡如何堅持自己的理想？這些問題，都在一首首鄧麗君經典名曲中得到解答。

值得一提的是，2020年加入陳予新、楊蒨時等實力派唱將，攜手同台，引起高度矚目；陳予新在2002年發行第一張專輯，那時她才15歲，是音樂製作人姚謙生涯中簽下最年輕的歌手，因穩健的台風、具有穿透力與爆發性的嗓音，得獎無數，展現強大歌唱實力。

此外，第三屆《超級偶像》亞軍楊蒨時，也是本次演出中備受期待的新進演員，優美的聲線、高辨識度的強大轉音之美聲，以表現黑人靈魂歌曲著稱，句句落入聽者心坎裡，在諸多大型歌唱節目中備受肯定，2020年的強大卡司陣容，為演出劃上新的色彩，要觀眾不只看得過癮，更聽得入迷！

▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄧麗君經典歌曲音樂劇<何日君再來> 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當年一首「何日君再來」，鄧麗君唸唱夾雜的口白、以及溫柔的唱腔，給予疲倦社會深深的鼓勵；本次巡演，團隊也懷抱著這樣的期待，願疫情早日平息，昔日的旋律能重振今日的士氣；也獻給所有曾在現實與夢想間躊躇徘徊的人及曾在城市中感到寂寞、且同時被溫柔以待的人；《何日君再來》自2018首演於新北市，2020年7月4日嘉義夏至藝術節首發、歡迎大家進劇場用歡笑與溫情填滿夏日時光。

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