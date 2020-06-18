六都3線1警官大搬風！25名分局長、大隊長全調整

▲大安分局長周煥興調升警政署公關室主任，原職缺由中正二分局長王旭昌（中）接任。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在18日下午發布高階警官人事異動，主要針對42名高階警官做職務調整，而調整的3線2星以上警官也將在20日前往調派地點報到，另外也發布25名六都分局長、大隊長職務，其中大安分局長周煥興調任警政署公關室主任，原缺由北市中正二分局長王旭昌接任。

原本大安分局分局長周煥興調陞「警政署公關室主任」一職，所以原本大安分局長一缺由中正二分局長王旭昌接任，另外中正二分局長一職由文山第一分局長許頌嘉接手，最後文山一分局長職缺由台北市政府警察局勤務指揮中心主任吳在堂出任。

除了台北市之外，新北市、桃園市、台中市、台南市以及高雄市等5都，也都針對3線1星的分局長以及大隊長進行職務調整。

六都分局長、大隊長調整【名單如下】

1、臺北市政府警察局中正第二分局分局長王旭昌 調任臺北市政府警察局大安分局分局長

2、臺北市政府警察局文山第一分局分局長許頌嘉 調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長

3、新北市政府警察局板橋分局分局長林富助 調任新北市政府警察局三重分局分局長

4、新北市政府警察局新店分局分局長劉炯炫 調任新北市政府警察局板橋分局分局長

5、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳杏結 調任新北市政府警察局新店分局分局長

6、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長陳忠龍 調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

7、桃園市政府警察局楊梅分局分局長林信雄 調任桃園市政府警察局桃園分局分局長

8、桃園市政府警察局大溪分局分局長黃富村 調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長

9、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林樹國 調任桃園市政府警察局大溪分局分局長

10、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長洪志朋 調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長

11、臺中市政府警察局霧峰分局分局長廖國政 調任臺中市政府警察局第三分局分局長

12、臺中市政府警察局東勢分局分局長陳家銘 調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長

13、高雄市政府警察局岡山分局分局長楊川 調任臺中市政府警察局東勢分局分局長

14、臺中市政府警察局大甲分局分局長許明耀 調任臺中市政府警察局大雅分局分局長

15、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長李建興 調任臺中市政府警察局大甲分局分局長

16、臺南市政府警察局第五分局分局長陳錦文 調任臺南市政府警察局第六分局分局長

17、臺南市政府警察局歸仁分局分局長梁仁輝 調任臺南市政府警察局第五分局分局長

18、臺南市政府警察局麻豆分局分局長楊慶裕 調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長

19、臺南市政府警察局學甲分局分局長洪頂力 調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長

20、高雄市政府警察局三民第二分局分局長黃文哲 調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長

21、高雄市政府警察局仁武分局分局長梁東山 調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長

22、高雄市政府警察局左營分局分局長蔡文峰 調任高雄市政府警察局仁武分局分局長

23、高雄市政府警察局小港分局分局長陳世煌 調任高雄市政府警察局左營分局分局長

24、高雄市政府警察局湖內分局分局長王世芳 調任高雄市政府警察局岡山分局分局長

25、高雄市政府警察局旗山分局分局長洪振順 調任高雄市政府警察局湖內分局分局長

生火了！連我媽都用到發光



二手票券豐富你的生活

【相關新聞】



42名高階警官大搬風！方仰寧陞官離開彰化 回警政署任3線3委員