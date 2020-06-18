　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

42名高階警官大搬風！方仰寧陞官離開彰化　回警政署任3線3委員　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼21日挺、罷韓2派對決高雄，警政署長親自南下督軍指揮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署在18日下午3時許發布42名高階警官人事異動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在18日下午發布高階警官人事異動，主要針對名高階警官做職務調整，而調整的警官也將在20日至22日分別前往調派地點報到，其中包括，原本警政署警政委員林順家調任警政署主任秘書，大安分局長周煥興則調任警政署公關室主任。

異動名單包括原本大安分局分局長周煥興調陞「警政署公關室主任」一職，原本警政署公關室主任李文章，則出任屏東縣警局長，另外原本擔任彰化警局長的方仰寧，也調陞警政署擔任警政委員。

▲▼太陽花學運時任中正一分局長方仰寧。（圖／記者孫于珊攝）

▲警政署發布42名高階警官人事異動，方仰寧調任警政署三線三星警政委員。（圖／記者孫于珊攝）

警界人士調整【名單如下】

1、本署主任秘書鍾國文陞任臺灣警察專科學校校長
2、本署警政委員林順家調任本署主任秘書
3、彰化縣警察局局長方仰寧陞任本署警政委員
4、桃園市政府警察局副局長許錫榮調任彰化縣警察局局長
5、臺南市政府警察局督察長林清求調任桃園市政府警察局副局長
6、屏東縣政府警察局局長葉明潭調任臺南市政府警察局督察長
7、本署公共關係室主任李文章調任屏東縣政府警察局局長 .
8、臺北市政府警察局大安分局分局長周煥興陞任本署公共關係室主任
9、本署警政委員王慶麟調任本署保安警察第一總隊總隊長 .
10、本署保安警察第五總隊總隊長鄭明忠陞任本署警政委員
11、臺北市政府警察局副局長高壽孫調任本署保安警察第五總隊總隊長
12、新北市政府警察局主任秘書邱寬愉調任臺北市政府警察局副局長
13、南投縣政府警察局局長陳木樹調任新北市政府警察局主任秘書
14、本署保安警察第六總隊副總隊長呂新財調任南投縣政府警察局局長
15、宜蘭縣政府警察局副局長張維鎮陞任本署保安警察第六總隊副總隊長
16、本署警政委員陳永利調任本署督察室主任
17、基隆市警察局局長詹永茂陞任本署警政委員
18、本署刑事警察局副局長林炎田調任基隆市警察局局長
19、本署國道公路警察局副局長李西河調任本署刑事警察局副局長
20、本署花蓮港務警察總隊總隊長徐世霖調任本署國道公路警察局副局長
21、本署保安警察第二總隊副總隊長李安淳調任本署花蓮港務警察總隊總隊長
22、本署航空警察局主任秘書郭順德調任本署保安警察第二總隊副總隊長
23、新北市政府警察局三重分局分局長王文澤陞任本署航空警察局主任秘書 .
24、臺中市政府警察局督察長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長
25、臺東縣警察局局長邱文亮調任臺中市政府警察局督察長
26、本署行政組組長趙瑞華調任臺東縣警察局局長
27、本署鐵路警察局副局長江義益調任本署行政組組長
28、本署保安警察第五總隊副總隊長葉爾煙調任本署鐵路警察局副局長 .
29、本署保安警察第七總隊主任秘書陳宗能調任本署保安警察第五總隊副總隊長
30、高雄市政府警察局苓雅分局分局長李謀旺陞任本署保安警察第七總隊主任秘書
31、臺中市政府警察局第三分局分局長陳武康陞任本署保安警察第一總隊主任秘書
32、桃園市政府警察局桃園分局分局長黃炳訓陞任桃園市政府警察局警政監
33、臺南市政府警察局第六分局分局長陳建民陞任臺南市政府警察局警政監
34、本署公共關係室科長游永中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
35、本署資訊室科長李崇偉調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
36、本署保安組科長洪本華調任宜蘭縣政府警察局副局長
37、本署刑事警察局國際刑警科科長甘炎民調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
38、臺北市政府警察局勤務指揮中心主任吳在堂調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長 .
39、新北市政府警察局後勤科科長周振安調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
40、桃園市政府警察局犯罪預防科科長吳明彥調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
41、臺中市政府警察局秘書室主任賈立民調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
42、高雄市政府警察局秘書室主任陳志榮調任高雄市政府警察局小港分局分局長

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

籌資1千萬「先匯180萬」2嫌失聯　澎恰恰無奈：講信用才先匯款

託售價值800萬5枚鑽「轉手典當340萬」　珠寶商怒告珠寶行老闆娘

ET快訊
快訊／北市大20歲學生詩欣館溺水！　救起時無生命跡象
補班小確幸！　「4大超商」咖啡飲品優惠一次看
兆豐銀女科長詐貸3億炒房！狂買20多間…實價登錄灌水5成
快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%
77kg黑寡婦「騙婚10男」連環殺人！　賣身一次3萬：我能給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南港輪胎老臣收回扣5.6億進監牢　出獄後還能領退休金460萬！

快訊／北市大「20歲男學生」詩欣館溺水！一度無生命跡象…送醫搶救中

K歌運將踢鐵板！女客唱歌PO網挨告　他道歉和解稱「美麗錯誤」

民宿砸車網怒公審狂刷負評！闆娘2度反擊　公布監視器、道歉影片：感到心寒

新店隨機殺人案...兇手認故意殺人！聲請精神鑑定　死者爸哽咽：一句道歉也沒有

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道慘死

台1線超跑名車齊聚競飆！跨雙白線和路肩　後方車輛全錄下…「警逐一開單」

兆豐銀女科長扮內鬼！2年詐貸逾3億　人頭買20多房...成交價灌水5成　

國會前助理涉共諜…情搜陸委會、外交部「已交付」　2人裁定羈押禁見

張姓色狼「零食誘拐」多名國小男童到廁所性侵　法院重判9年10月

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

南港輪胎老臣收回扣5.6億進監牢　出獄後還能領退休金460萬！

快訊／北市大「20歲男學生」詩欣館溺水！一度無生命跡象…送醫搶救中

K歌運將踢鐵板！女客唱歌PO網挨告　他道歉和解稱「美麗錯誤」

民宿砸車網怒公審狂刷負評！闆娘2度反擊　公布監視器、道歉影片：感到心寒

新店隨機殺人案...兇手認故意殺人！聲請精神鑑定　死者爸哽咽：一句道歉也沒有

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他後腦勺冒白煙…痛苦走100m倒人行道慘死

台1線超跑名車齊聚競飆！跨雙白線和路肩　後方車輛全錄下…「警逐一開單」

兆豐銀女科長扮內鬼！2年詐貸逾3億　人頭買20多房...成交價灌水5成　

國會前助理涉共諜…情搜陸委會、外交部「已交付」　2人裁定羈押禁見

張姓色狼「零食誘拐」多名國小男童到廁所性侵　法院重判9年10月

中職二軍／曾傳昇致勝二壘打　味全8比6賞富邦3連敗

5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋　振興券住宿享多項優惠

香港人道援助行動專案出爐！　陸委會：必要費用由政府經費挹注

中職／爭冠也要補強　兄弟新洋投近期有結果

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

軍人「犁田」路殺哺乳中母石虎　他負傷通報要尋找「小寶寶」們

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

感受絕頂升天的香　鋼鐵人女秘書推「我的高潮味」蠟燭

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

少女陳屍摩鐵　同宿大叔列嫌疑人

勒斃前女友還想姦屍！　法官判免死理由曝光

基隆遇害女師案　2人死刑定讞等待槍決

買房一個月變凶宅　前屋主挨告詐欺

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

少女與白牌車司機上摩鐵　隔日清晨亡

高雄男幫媽討債一槍射穿心臟！棄屍大寮山區草叢下場曝

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

性侵仙女遭收押　少龍被起底是歌手

新北男搭訕「跨性別公關」　　反遭拖出痛打

更多熱門

相關新聞

即／男派出陳情　轉赴警政署突拔刀自殘割腹

即／男派出陳情　轉赴警政署突拔刀自殘割腹

張姓男子（54歲）因屢屢到派出所陳情遭拒絕，轉向警政署投訴，督察組隨即派人到陳情室詢問案情，張男會談過程中因為情緒激動，突然拿出預藏的折疊刀自殘割傷自己肚子，所幸經在場警員緊急將他送往台大醫院搶救，目前並無生命危險。

南警方建智當選警政署好人好事楷模

南警方建智當選警政署好人好事楷模

「毒咖啡」8個月奪88條人命！

「毒咖啡」8個月奪88條人命！

警政署耗資2千萬　採購「神鬼認證」裝甲車

警政署耗資2千萬　採購「神鬼認證」裝甲車

玩家注意！操作槍12日修法納管生效

玩家注意！操作槍12日修法納管生效

關鍵字：

警政署高階警官調動人事異動

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

中印激戰6小時！血腥戰場曝

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面