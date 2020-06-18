42名高階警官大搬風！方仰寧陞官離開彰化　回警政署任3線3委員　

▲警政署在18日下午3時許發布42名高階警官人事異動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在18日下午發布高階警官人事異動，主要針對名高階警官做職務調整，而調整的警官也將在20日至22日分別前往調派地點報到，其中包括，原本警政署警政委員林順家調任警政署主任秘書，大安分局長周煥興則調任警政署公關室主任。

異動名單包括原本大安分局分局長周煥興調陞「警政署公關室主任」一職，原本警政署公關室主任李文章，則出任屏東縣警局長，另外原本擔任彰化警局長的方仰寧，也調陞警政署擔任警政委員。

▲警政署發布42名高階警官人事異動，方仰寧調任警政署三線三星警政委員。（圖／記者孫于珊攝）



警界人士調整【名單如下】

1、本署主任秘書鍾國文陞任臺灣警察專科學校校長

2、本署警政委員林順家調任本署主任秘書

3、彰化縣警察局局長方仰寧陞任本署警政委員

4、桃園市政府警察局副局長許錫榮調任彰化縣警察局局長

5、臺南市政府警察局督察長林清求調任桃園市政府警察局副局長

6、屏東縣政府警察局局長葉明潭調任臺南市政府警察局督察長

7、本署公共關係室主任李文章調任屏東縣政府警察局局長 .

8、臺北市政府警察局大安分局分局長周煥興陞任本署公共關係室主任

9、本署警政委員王慶麟調任本署保安警察第一總隊總隊長 .

10、本署保安警察第五總隊總隊長鄭明忠陞任本署警政委員

11、臺北市政府警察局副局長高壽孫調任本署保安警察第五總隊總隊長

12、新北市政府警察局主任秘書邱寬愉調任臺北市政府警察局副局長

13、南投縣政府警察局局長陳木樹調任新北市政府警察局主任秘書

14、本署保安警察第六總隊副總隊長呂新財調任南投縣政府警察局局長

15、宜蘭縣政府警察局副局長張維鎮陞任本署保安警察第六總隊副總隊長

16、本署警政委員陳永利調任本署督察室主任

17、基隆市警察局局長詹永茂陞任本署警政委員

18、本署刑事警察局副局長林炎田調任基隆市警察局局長

19、本署國道公路警察局副局長李西河調任本署刑事警察局副局長

20、本署花蓮港務警察總隊總隊長徐世霖調任本署國道公路警察局副局長

21、本署保安警察第二總隊副總隊長李安淳調任本署花蓮港務警察總隊總隊長

22、本署航空警察局主任秘書郭順德調任本署保安警察第二總隊副總隊長

23、新北市政府警察局三重分局分局長王文澤陞任本署航空警察局主任秘書 .

24、臺中市政府警察局督察長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長

25、臺東縣警察局局長邱文亮調任臺中市政府警察局督察長

26、本署行政組組長趙瑞華調任臺東縣警察局局長

27、本署鐵路警察局副局長江義益調任本署行政組組長

28、本署保安警察第五總隊副總隊長葉爾煙調任本署鐵路警察局副局長 .

29、本署保安警察第七總隊主任秘書陳宗能調任本署保安警察第五總隊副總隊長

30、高雄市政府警察局苓雅分局分局長李謀旺陞任本署保安警察第七總隊主任秘書

31、臺中市政府警察局第三分局分局長陳武康陞任本署保安警察第一總隊主任秘書

32、桃園市政府警察局桃園分局分局長黃炳訓陞任桃園市政府警察局警政監

33、臺南市政府警察局第六分局分局長陳建民陞任臺南市政府警察局警政監

34、本署公共關係室科長游永中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

35、本署資訊室科長李崇偉調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

36、本署保安組科長洪本華調任宜蘭縣政府警察局副局長

37、本署刑事警察局國際刑警科科長甘炎民調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

38、臺北市政府警察局勤務指揮中心主任吳在堂調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長 .

39、新北市政府警察局後勤科科長周振安調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

40、桃園市政府警察局犯罪預防科科長吳明彥調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

41、臺中市政府警察局秘書室主任賈立民調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

42、高雄市政府警察局秘書室主任陳志榮調任高雄市政府警察局小港分局分局長

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

籌資1千萬「先匯180萬」2嫌失聯 澎恰恰無奈：講信用才先匯款

託售價值800萬5枚鑽「轉手典當340萬」 珠寶商怒告珠寶行老闆娘