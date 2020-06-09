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搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版　500元電子旅遊券抽獎送1萬名

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▲搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版，500元電子旅遊券抽獎送1萬名。(圖／市府提供)

▲搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版，500元電子旅遊券抽獎送1萬名。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

根據交通部觀光局統計，全台最新10大旅遊熱點，桃園包辦前三名，大溪老街、石門水庫及角板山深受遊客喜愛；桃園市長鄭文燦指出，中央力推國旅市場，市府決定推出擴大加碼版，試辦500元電子旅遊券方案，預計6月29日晚間6點登記截止，6月30日1萬名抽中者將收到簡訊，7月1日起開放使用電子旅遊券。

▲搶攻國旅市場鄭文燦擴大加碼版，500元電子旅遊券抽獎送1萬名。(圖／市府提供)

▲桃園大溪是全台最新10大旅遊熱點之一。(圖／市府提供)

此外，7月1日起，民眾只要在桃園住宿一晚，市府就送免費一日遊，希望邀請遊客體驗桃園的觀光魅力，保證桃園好吃、好玩、好住、又好買！市府觀旅局指出，石門水庫具有灌溉、防洪、發電、給水等功能，不僅是桃園的生命線，也是北台灣重要的水資源。

桃捷公司也規劃於6月16日、6月19日，舉辦桃捷防疫輕旅行踩線團活動，從A19棒球特色車站出發，參訪青塘園並舉辦手作活動；此外，因應中央7月安心旅遊計畫，桃捷7月到9月將舉辦安心輕旅行，搭配沿線商圈振興活動；此外，每年深受遊客歡迎的「仲夏一日票」限時特惠也將擴大辦理，除現場購買一日票買一送一外 ，民眾憑卡到合作商家消費，可享折扣優惠，目前已有50家商家參與共同行銷活動。

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桃園國旅鄭文燦擴大加碼版旅遊券抽獎

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