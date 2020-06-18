桃園草漯市地重劃區揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

▲環保稽查人員前往草漯市地重劃區實勘空氣污染情形。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對民眾陳情觀音草漯市地重劃區因施工揚塵「黃沙暴」影響鄰近民眾生活品質，桃園市環保局稽查人員據報前往實勘，該施工區已違反空氣污染防制法第23條之規定，可處新臺幣二萬以上一百萬元以下罰鍰，以及要求立即改善將繼續複查，屆期倘若尚未改善將依法連續處罰。

▲▼工地現場一片黃土，風吹即揚塵。（圖／記者楊熾興翻攝）

環保局稽查人員17日在陳情人代表江承洲會同下，前往造成黃沙灰塵汙染的觀音區草漯第一、三、六區勘察，發現工地現場覆蓋不足且植物覆被也未完善，稍微風吹即有揚塵，另外架設攔沙網已破損毀壞失去功能，顯然整體開發重劃統包工程已違反空氣污染防制法第23條之規定，可處新臺幣二萬以上一百萬元以下罰鍰，並要求施工單位立即改善，若屆期尚未改善將連續重罰。

▲工地攔沙網已破損未修復。（圖／記者楊熾興翻攝）

江承洲表示，懸浮微粒容易附著致癌物質，「空氣污染防制法」更是行之有年，市府整體開發草漯市地重劃標榜以「綠色、循環」為基礎，但這樣施工品質打臉市府。江承洲說，地重劃工程也預計109年11月完工，期盼接下來至完工期間，環保局能繼續責成業者加強自主管理，落實相關防制措施，維護環境品質，避免影響市民生活健康。

►「清境佛羅倫斯度假山莊平日一泊一食住宿券」・下殺2.7折！