黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨新秀蔡宜芳3月被爆出與人夫張益贍上摩鐵，資深媒體人黃光芹指出，消息源頭就是民眾黨主席柯文哲的心腹、立委蔡壁如。黃光芹18日在臉書自爆一早接到電話，傳來蔡壁如將提告的「招呼」，還要求她登報，讓她氣得直言，民眾黨若有蔡壁如存在的一天，只會加速滅亡。

黃光芹18日在臉書透露，一早接到電話，傳來蔡壁如對她提到的「招呼」，「我身經百戰，心如止水。未料，馬上接獲記者採訪電話，不知她打算提告一事，反而是要以武則天姿態，自動私刑，喝令我道歉不說，還要登報。我聽了想笑，真不愧是傳言中民眾黨中好大一股惡勢力。」

黃光芹批評，一位年輕、單純的女孩，雖然犯錯，但成為民眾黨內鬥的祭品，被打倒在地，「事發當時，我未置一詞，但至今一直難以釋懷。若問我動機，這只是其中之一。其他，我只能總的來說，民眾黨若有蔡壁如繼續存在的一天，只會加速滅亡！我不過是一面照妖鏡！」

黃光芹先前在政論節目《新聞面對面》爆料，最近柯文哲身邊幕僚一直反應蔡壁如內鬥性太強，比如去跟拍蔡宜芳、張益贍的，記者直指消息來源就是蔡壁如，「我今天可以這樣講，因為他親口跟我的一個朋友講！」

不過，跟拍蔡宜芳與張益贍不倫戀的《CTWANT》記者否認黃光芹的說法，並表示消息來源並非蔡壁如，而是民眾黨辦公室工作人員多次看到蔡宜芳與張益贍在辦公室內摟摟抱抱、卿卿我我，看不下去，才向記者爆料。

對於蔡壁如被指是蔡宜芳、張益贍不倫戀的消息來源，柯文哲18日上午受訪表示，看了一下新聞，那篇報導的記者有否認不是蔡壁如。

柯文哲接著說，最近黨內很多放話的文化，這要嚴厲禁止，「昨天開會講了，以後這種嚴禁這種情形，有事情就拿出來講，不要去跟記者在外面放話」，這件事情還是會查。

此外，民眾黨也發表聲明，針對黃光芹於電視節目上指控蔡壁如一事，民眾黨表示遺憾，請黃光芹24小時之內道歉及澄清，否則將採取法律行動以正視聽。

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