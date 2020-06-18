繼續禁止陸生、陸配子女返台 國台辦這樣回應

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

針對民進黨政府公佈首批開放的境外生返台名單，在台灣就讀的陸生沒有列入名單，並繼續禁止陸配子女返台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（18日）回應，「這種背離人道立場的政治操弄，已經受到台灣內部公正輿論和社會各界人士的抨擊。」

關於在台灣就讀的陸生返校和兩岸婚姻家庭子女返台問題，朱鳳蓮表示「我們多次強調，他們的權益應當得到尊重和維護。從疫情發生到現在，民進黨當局一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施，嚴重損害了他們的正當權益。」

朱鳳蓮進一步指出，這種背離人道立場的政治操弄，已經受到台灣公正輿論和社會各界人士的抨擊。民進黨當局應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求,盡快取消歧視性措施。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

教育部17日指出，將開放11個低風險國家／地區之境外生入境，這些區域不包含陸生。對此，境外生權益小組表示，大陸近期只有北京爆發本土感染案例，呼籲指揮中心應按省份分批解禁。對此，指揮中心指揮官陳時中也回應，不管是開放「小明」或陸生入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。陸委會也強調，目前以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境，一切防疫優先。

