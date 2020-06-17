詐團怕「中鏢」回流台灣　河南女大生居家隔離遭詐！台警幫她討公道

▲刑事局日前收網在新北淡水區逮捕詐騙集團7名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因新冠肺炎（covid-19）疫情蔓延全球，導致不少產業回流，甚至連詐騙集團也擔心到大陸、東南亞設機房恐「中鏢」，形成另類鯊魚回流亂象，刑事局根據前案清查詐欺水房情資，鎖定何姓主嫌（男、32歲）在新北市淡水區設立詐騙機房，以假公安手法怪騙大陸人匯款，對岸河南省一名因疫情在家隔離的女大學生被騙匯1.4萬元人民幣，台灣警方跨海視訊做筆錄幫忙抓詐騙集團成員，該集團透過skype軟體和大陸水房聯絡，群組還取名「少林金剛腿」。

▲刑事局日前收網在新北淡水區逮捕詐騙集團7名成員，並查扣手機、網路攝影機等犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵七大隊第三隊經蒐證後，6月9日到淡水區新春街某社區大樓攻堅、逮捕包含何姓主嫌在內共7名詐騙集團成員，並當場查扣手機6支、筆電2台、網路分享器、無線網路攝影機等證物。

警方發現該集團多名成員都有長期出境到大陸、東南亞、甚至歐美的紀錄，但前科素行都是毒品、詐欺，警方懷疑他們長期跨海、出國經營詐騙話務機房藉此牟利，其中一名楊姓男嫌（29歲）旅遊足跡甚至遍及歐亞美洲，落網時身揹新北地方法院詐欺判刑入獄的執行通緝。

警訊後依詐欺罪嫌將上述7名詐欺集團移送新北地檢署偵辦，訊後院方裁定5萬元交保候傳，檢警緊急透過視訊會議方式，聯絡一名家住河南省商丘市被騙女大學生製作筆錄，被害人遭該集團騙匯約1.4萬元人民幣，但真的台警找上門她卻懷疑是詐騙集團繼續惡搞她，所幸台警勸慰耐心說明，台陸雙方跨海完成指證筆錄，希望能將這批惡劣的詐騙集團成員繩之以法。

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