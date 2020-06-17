第二波疫情再推「宅經濟」　任天堂股價直逼12年新高點　

▲疫情期間熱賣的動物森友會帶動任天堂股價。（圖／翻攝自任天堂官網）



實習記者陳妙津／綜合報導

隨著疫情擴展全球，不少產業陷入危機，但任天堂股價卻逆風攀升至兩年來新高，臨近12年高點，並已突破近兩個月以來的橫向走勢整理，再度因「宅經濟」受惠。而疫情期間最熱賣的產品之一當屬任天堂的遊戲主機Switch，得益自全球疫情封鎖期間時，新遊戲「動物森友會」大熱賣。

據《彭博社》報導，Asunaro Investment投資公司分析師Katsuyuki Fujii表示，「過去兩個月以來，任天堂股價陷入瓶頸，因為經濟重啟及日本緊急狀態解除，人們對宅經濟概念股的需求下滑。但隨著第二波疫情疑慮升溫，人們開始再度審視這些股票。」

▲任天堂Switch。（示意圖／CFP）



任天堂股價正接近12年來高點，將至每股5萬日圓的重要關頭。截至東京時間17日下午12點57分，股票交易價格為每股48,970日圓，上漲2.9%，上次挑戰5萬點大關還是在2018年1月，當時漲至49,980日圓後便後繼無力。

考量到新冠疫情帶來的需求成長並未停止，摩根大通分析師Haruka Mori於10日將他對任天堂的股價目標提高18%，至每股52,000日圓，「我們相信新冠病毒疫情已使任天堂Switch平台的獲利機會，擴展到不只一次的特殊需求之外。」

Haruka Mori在一份報告中表示，儘管欠缺短提推動股價上漲的因素，不過任天堂在中期仍有許多機會，包括可能將推出的Switch機款、降價現有機款，以及與中國大陸公司騰訊進一步合作等。