退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭「自掏腰包」真相：被罵5年了

▲王浩宇揭露當時身在綠黨時的經歷。（圖／翻攝自王浩宇臉書)



記者柯振中／綜合報導

桃園市議員王浩宇先前是綠黨的成員，2020年1月退出該黨，2月加入民進黨，遭到外界痛罵「叛徒」。對此，王浩宇15日出面解密，當時他在綠黨苦撐，自掏腰包經營，卻仍不斷被辱罵，「任何人都會選擇離開。」

2020立委開票結果出爐時，綠黨拿下33.7萬張票，得票率約為2.4％，進軍國會無望，也拿不到3％門檻的政黨補助。當時擔任綠黨中執委的王浩宇立刻宣布，會承擔敗選責任，退出綠黨，「必須有人為敗選負責，我願負責。」

不過，退出後約一個月的時間，王浩宇加入民進黨，立刻引發外界砲火，被狂罵「西瓜偎大邊」，根本是牆頭草，承受了不少謾罵。

▼綠黨立委得票率只有2.4％，拿不到政黨補助款，王浩宇引咎退黨。（圖／翻攝臉書）



對此，王浩宇經過一段時間，15日在臉書上回應，有不少人說他背叛綠黨，但從他退出後，綠黨的新聞量減少96％，整體網路聲量比起他對黨前，大幅衰退到只剩4％，「支持度低到測不到。」

王浩宇坦言，這些並非他離開造成，而是小黨在台灣的經營困境導致，綠黨沒有立委席次、沒有政黨補助款，卻需要依法申報、開黨員大小會，「小黨的經營本來就非常困難，一個人自掏腰包、努力撐了五年卻要整天被罵，任何人都會選擇離開。」

王浩宇也獻上祝福，希望沒有他以後，綠黨可以海闊天空，但若政黨補助款、立委選制沒有進行改革，綠黨依然只能在邊緣掙扎，「如果大家期待政黨多元，從這個議題開始推動改革，恐怕才是重點。」

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